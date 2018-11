Pahor za guvernerja Banke Slovenije predlaga Boštjana Vasleta

Vasle bo Urad RS za makroekonomske analize in razvoj vodil še do srede

30. november 2018 ob 13:47,

zadnji poseg: 30. november 2018 ob 14:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je predsedniku DZ-ja Dejanu Židanu posredoval pismo, v katerem za mesto guvernerja Banke Slovenije predlaga sedanjega v. d. direktorja Urada za makroekonomske analize Boštjana Vasleta.

Predsednik republike Borut Pahor je po številnih uradnih in neuradnih pogovorih z vodji poslanskih skupin DZ-ja ugotovil, da Vasle uživa potrebno podporo poslank in poslancev za izvolitev, so sporočili s predsednikovega urada. Javna predstavitev kandidata za guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta bo v četrtek dopoldne. Pahor ocenjuje, da Vasle izpolnjuje visoke strokovne kriterije in ima potrebne izkušnje za opravljanje te funkcije. Trenutnemu vršilcu dolžnosti Umarja se mandat izteče v sredo.

Pahor na osnovi pogovora z vodji poslanskih skupin in predsednikom DZ-ja pričakuje, da bi o kandidatu za guvernerja lahko odločali že na redni decembrski seji DZ-ja. Tako bi po skoraj tri četrt leta Banka Slovenije dobila novega guvernerja ter bi lahko nemoteno in uspešno delovala, je še poudaril Pahor. Državni zbor namreč o posameznem kandidatu glasuje najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga. Glasovanje je tajno, izvoljen pa je, če zanj glasuje večina, torej 46 poslancev.

Boštjan Vasle

Vasle je na čelu Umarja od decembra 2007. Prej je na uradu vodil sektor za makroekonomske analize in ekonomsko politiko, pred tem pa je bil zaposlen na ministrstvu za finance. Leta 1994 je diplomiral na ljubljanski ekonomski fakulteti, izobraževanje pa je nadaljeval na Central European University v Budimpešti, kjer je leta 1997 magistriral s področja denarne politike.

Vasle bo Umar vodil še do srede, ko mu kot v. d. direktorju poteče mandat. Vlada je sicer v četrtek za v. d. direktorice Umarja imenovala njegovo namestnico Majo Bednaš.

Brez guvernerja že od aprila

Banka Slovenije je brez guvernerja od konca aprila, ko je na drugo delovno mesto odšel Boštjan Jazbec. V vmesnem času jo vodi Primož Dolenc, ki mu v prvem izbornem krogu za mesto guvernerja ni uspelo dobiti potrebnih 46 glasov podpore poslancev.

Na razpis za mesto guvernerja se je prijavilo pet kandidatov, poleg Vasleta še ekonomista Jože Damijan in Igor Masten ter Eva Lorenčič iz Evropske centralne banke in nekdanji prvi mož Kapitalske družbe Tomaž Toplak.

La. Da.