"Parkiriščna" skupščina Certe posledica preprečitve dostopa do prostorov

Batagelj: Gre za boj za oblast

3. november 2017 ob 15:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Parkiriščna" skupščina Certe Holdinga je bila posledica nespoštovanja dogovora o uporabi prostorov, je pojasnil predstavnik iniciative za uspešnejši razvoj Cerkljanske Miran Ciglič.

Varnostna služba, ki jo je po Cigličevih besedah najel največji lastnik Certe Holding Marjan Batagelj, je prostore, v katerih je pozneje potekala skupščina, zasedla že opolnoči. "Ko so prišli naši varnostniki, da bi nam zagotovili dostop do našega prostora, ki smo ga imeli zagotovljenega s pogodbo, so nam to s silo preprečili," je povedal Miran Ciglič iz civilne iniciative.

Na kraj dogodka je nato prišla policija, a skupščine po Cigličevih besedah kljub temu ni bilo mogoče izvesti na predvidenem mestu. Županu Cerknega Juriju Kavčiču je ob tem očital izdajstvo, saj da je "drugi strani" v jutranjih urah dneva izvedbe skupščine omogočil pridobitev pisnega potrdila, da se v stavbi ne sme dogajati ničesar drugega kot skupščina, na kateri so nato med drugim za nadzornika imenovali Batagelja.

"Nismo imeli drugega izhoda kot organizirati skupščino na edinem možnem prostoru, ki nam je še ostal - na parkirišču te stavbe. Zdaj pa nas podcenjujoče imenujejo organizatorji parkiriščne skupščine," je dejal Ciglič.

Boj za oblast?

Batagelj v ozadju dogajanja vidi boj za oblast in politični vpliv na Cerkljanskem ter bojazen peščice, da se bo začelo gledati, kam je šlo za skupno 17 milijonov evrov izgub. Ciglič je glede tega dejal, da Batagelj pozna ljudi, ki bi jih moral vprašati, kam je šel denar.

"Informacije naj iščejo pri tistih, ki so podjetje vodili in ki so zasedali najvišje položaje," je dejal. Ob tem je zatrdil, da pri izgubi, o kateri govori Batagelj, ne gre za izgubo iz naslova poslovanja, temveč zmanjševanja kapitala v družbi Hotel Cerkno.

Ciglič je ocenil, da so Batageljeva dejanja posledica strahu pred peščico ljudi, pri čemer Ciglič ne razume, kaj je vzrok strahu. Batagelja je tudi pozval, "naj že enkrat pove, kdo je ta peščica ljudi, ki se je tako zelo bojijo". Batagelj je na četrtkovi novinarski konferenci namreč napovedal, da ga peščica ljudi ne bo ustavila.

Nezakonita zasedba

Zaradi nezakonite zasedbe prostorov bodo po Cigličevih besedah ustrezno ukrepali: "Izpeljani bodo vsi koraki, da se ta shod, ki mu gospod Batagelj pravi skupščina, anulira in da se ga prikaže kot shod in nič drugega."

Člani Civilne iniciative za uspešnejši razvoj Cerkljanske so se v četrtek sicer sestali, poudarek sestanka pa je bil po Cigličevih besedah na urejanju pravnih vprašanj. Ciglič je še dodal, da jih zelo moti pristop pri skupščinah, "kjer so se uporabila vsa mogoča sredstva zastraševanja, groženj, žalitev in vsega mogočega, kar zagotovo ne krasi gospoda Batagelja in vseh tistih, ki so okrog njega". Zatrdil je, da imajo za ta ravnanja dokaze.

Odvetnik skupine malih delničarjev Ozaveščena Cerkljanska Sebastjan Kerčmar je za Televizijo Slovenija v četrtek napovedal, da bo njihov naslednji korak vzpostavitev zakonitih organov, ki se bodo lahko dogovarjali z Batageljem ali s kom drugim.

G. K.