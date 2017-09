Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Kitajska napoved prepovedi bencinskih in dizelskih vozil bo imela velik vpliv tudi na povpraševanje po nafti v državi. Foto: Reuters Peking se želi z električnimi vozili boriti proti hudi onesnaženosti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Peking napovedal prepoved bencinskih in dizelskih vozil

Kitajska je lani izdelala 28 milijonov avtomobilov

11. september 2017 ob 12:47

Peking - MMC RTV SLO, STA

Kitajska, največji avtomobilski trg na svetu, je napovedala prepoved proizvodnje in prodaje dizelskih in bencinskih avtomobilov ter kombijev.

Namestnik kitajskega ministra za industrijo in informacijsko tehnologijo Šin Guobin je v nedeljo v Tjandžinu izjavil, da je ministrstvo začelo "resno raziskovati" to temo in pripravlja časovnico za Kitajsko. Kdaj bo prepoved začela veljati, še ni znano, je pa že sama napoved močno podražila delnice proizvajalcev električnih avtomobilov in baterij. "Ti ukrepi bodo spodbujali temeljite spremembe v okolju in dali zagon razvoju kitajske avtomobilske industrije," je izjavil Šin.

Veliko časa za spremembe

Medtem ko v kitajski vladi o časovnici še ne govorijo, pa je kitajsko nacionalno avtomobilsko združenje ocenilo, da bo šlo za "dolg proces". "Težko bo prekiniti proizvodnjo tradicionalnih vozil v prihodnjem desetletju ali dveh," je dejal generalni sekretar združenja Cui Dongšu in dodal: "Prav lahko bomo do leta 2040 ali še prej naredili velik korak naprej pri potniških avtomobilih, pri drugih vozilih, kot so težki tovornjaki, pa bo to težavno."

Kitajska je lani proizvedla in prodala več kot 28 milijonov vozil, kar je skoraj tretjina vseh proizvedenih vozil na svetu, piše BBC. Vozil, ki so jih na Kitajskem poimenovali "vozila na nove energije" (akumulatorski električni avtomobili in priključni hibridi), je bilo pol milijona, kar je na letni ravni pomenilo zvišanje za več kot 50 odstotkov.

Podjetja hitijo z izdelavo električnih vozil

Vlada je junija predstavila osnutek zakonodaje, ki bi proizvajalce do leta 2020 spodbudila k proizvodnji električnih vozil prek zapletenega sistema kvot. Na to so se že odzvali tuji avtomobilski proizvajalci s tovarnami na Kitajskem. Volvo bo tako prvi 100-odstotno električni avtomobil na Kitajskem predstavil leta 2019, Ford bo leta 2018 v avtomobilske salone poslal svojega prvega hibrida. Ob tem računa, da bo 70 odstotkov vseh Fordovih avtomobilov, ki bodo na voljo na Kitajskem, do leta 2025 imelo tudi električno različico.

Volkswagen naj bi začel prvi električni avtomobil na Kitajskem proizvajati prihodnje leto v sodelovanju s kitajsko skupino JAC. Renault je te avtomobile na Kitajskem začel proizvajati lani, v prihodnjih dveh letih pa bo predstavil dva nova modela "na nove energije".

Dogajanje je dvignilo delnice avtomobilskih tehnoloških podjetij. Delnice BYD, ki velja za pionirja na trgu električnih vozil na Kitajskem, so se v Šanghaju povzpele za več kot štiri odstotke. Delnice JAC Motors so se v Singapurju povzpele za 3,40 odstotka. Za več kot 3,5 odstotka so se v Šendženu podražile delnice podjetja Shenzhen Desay Battery Technology, za več kot 5,4 odstotka pa delnice Sunwoda Electronic.

Francija in Velika Britanija sta nedavno napovedali, da bosta prodajo bencinskih in dizelskih vozil prepovedali leta 2040.

A. P. J.