Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenska podjetja Interblock, Ledinek, Leone, Mass in MDM v povprečju letno ustvarijo okoli 39 milijonov evrov prihodkov na družbo in so v dveh letih v povprečju število zaposlenih povečala za 17 odstotkov. Foto: Reuters Za uvrstitev na seznam morajo podjetja letno ustvariti od 20 do 300 milijonov evrov prihodkov. Foto: Reuters Sorodne novice Moody's bonitetno oceno Slovenije dvignil na Baa1 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pet slovenskih podjetij uvrščenih med evropska podjetja za navdih

Evropa potrebuje hitro rastoča podjetja

10. september 2017 ob 11:52

Ljubljana/London - MMC RTV SLO, STA

Londonska borza je pripravila seznam 1.000 podjetij za navdih v Evropi, na katerega je uvrstila tudi pet slovenskih podjetij, in sicer Interblock, Ledinek, Leone, Mass in MDM.

Poročilo londonske borze, v katerem so omenjena tudi slovenska podjetja, izpostavlja pomen malih in srednje velikih hitro rastočih podjetij, ki bodo v prihodnje imela še pomembno vlogo. Slovenska podjetja Interblock, Ledinek, Leone, Mass in MDM povprečju letno ustvarijo okoli 39 milijonov evrov prihodkov na družbo in so v dveh letih v povprečju število zaposlenih povečala za 17 odstotkov.

Največ podjetij s seznama 1.000 podjetij je sicer iz predelovalnega sektorja (20 odstotkov), ki vodi tudi pri letni rasti prihodkov teh podjetij, ki je dosegla 171 odstotkov. Skupno je teh 1.000 podjetij samo lani registriralo okoli 8000 patentov, kar je skoraj dvakrat toliko kot leto pred tem.

Da se uvrstijo na seznam, morajo biti podjetja aktivna, v zasebni lasti in registrirana v EU-ju. Družbe, ki imajo lastnike v tujini, ne morejo biti uvrščena na seznam. Letno morajo ustvariti od 20 do 300 milijonov evrov prihodkov.

Evropa potrebuje hitro rastoča podjetja

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro, je ta teden ob predstavitvi poročila poudaril, da Evropa potrebuje več hitro rastočih inovativnih podjetij, saj postajajo ključni motor gospodarskega razvoja in ustvarjanja novih delovnih mest.

Izvršni direktor London Stock Exchange Group Xavier Rolet pa je izrazil prepričanje, da mora Evropa, če želi imeti trajnostno usmerjeno gospodarsko prihodnost, podpirati motorje gospodarske rasti, torej mala in srednja podjetja.

G. K.