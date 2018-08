Peti blok Teša po sanaciji znova v omrežju

Začeli dvomesečno fazo testiranj in poskusnega obratovanja

17. avgust 2018 ob 13:34

Šoštanj - MMC RTV SLO, STA

Po slabih treh letih in končani ekološki sanaciji je peti blok Termoelektrarne Šoštanj v četrtek zvečer znova začel pošiljati električno energijo v omrežje. Tako zdaj v Šoštanju obratujeta dva bloka.

Ekološko sanacijo so končali predčasno, saj so ponovno sinhronizacijo z omrežjem predvideli šele 3. septembra. S sanacijo so zmanjšali škodljive emisijske vrednosti snovi v dimnih plinih. Te so v primerjavi z nedavno trajno ustavljenim četrtim blokom za 60 odstotkov nižje pri dušikovem oksidu (NOx), za 50 odstotkov pri žveplovem dioksidu (SO2) in za 80 odstotkov pri prašnih delcih PM.

Strošek posodobitve je znašal več kot 10 milijonov evrov. "Največji delež je bil namenjen napravi za razgradnjo dušikovih oksidov (NOx), povezavi bloka na 220 kV daljnovod z zamenjavo blokovnega transformatorja, posodobitvi sistema upravljanja bloka in zamenjavi kolektorjev ponovnega pregrevanja," je pojasnil izvršni direktor tehničnega sektorja Teša Branko Debeljak.

Revitalizirana petica bo po njegovih besedah predvidoma obratovala do leta 2030, in sicer takrat, ko bodo povečane potrebe po električni energiji ali pa kot nadomestilo za šesti blok, kadar bo ta v remontu. Peti blok bi tako lahko proizvedel do 1.500 gigavatnih ur električne energije na leto.

Letos je Teš trajno ustavil četrti blok, tako da zdaj deluje z ekološko saniranim in revitaliziranim petim blokom in s 600-megavatnim šestim blokom ter z dvema 42-megavatnima plinskima enotama. Ima 36-odstotni delež v letni proizvodnji elektrike v Sloveniji.

A. S.