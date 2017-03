Petrol lahko prevzame Geoplin, se strinja Evropska komisija

Država je z menjavo s Petrolom postala večinska lastnica Plinovodov

13. marec 2017 ob 16:53

Ljubljana/Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je odobrila predlagani Petrolov nakup Geoplina, ker je skladen s pravili konkurence, saj njune stranke že lahko pridobivajo ali nameravajo kupovati plin tudi od drugih ponudnikov.

Iz komisije so sporočili, da so proučili zlasti vele- in maloprodajni trg plina v Sloveniji niže v prodajni verigi. Podjetje Geoplin je tako po navedbah komisije dejavno predvsem na področju dobave, trgovanja in povezanih storitev na trgu zemeljskega plina. Petrol se po drugi strani ukvarja z vele- in maloprodajo naftnih proizvodov ter prodajo komercialnega blaga in zemeljskega plina. Končnim porabnikom dobavlja elektriko in zemeljski plin.

V zvezi s trgom veleprodajne dobave plina je komisija med drugim ugotovila, da stranke Petrola in Geoplina že pridobivajo ali nameravajo pridobivati plin neposredno iz srednjeevropskega plinskega vozlišča v Avstriji. Poleg tega ni nobenih omejitev glede zmogljivosti medsebojnega povezovanja med Slovenijo in sosednjimi državami članicami.

V zvezi z maloprodajnim trgom je ugotovila, da so strankam na voljo številni drugi dobavitelji in da bo transakcija imela omejen vpliv na strukturo trga maloprodajne dobave plina v Sloveniji.

Petrol je z državo, ki jo je zastopal Slovenski državni holding (SDH), menjalno pogodbo, na podlagi katere je postal večinski lastnik v družbi Geoplin, podpisal julija lani. Država je s tem postala večinski lastnik v družbi Plinovodi, ta upravlja plinovodno omrežje in je po menjavi postala klasificirana kot strateška, ob tem pa je država še vedno obdržala 25-odstotni delež v Geoplinu, ki je za državo postal pomembna naložba.

A. Č.