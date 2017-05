Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ivo Boscarol je podjetje Pipistrel ustanovil daljnega leta 1987 v Ajdovščini. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pipistrelovo ultralahko letalo dobilo britansko dovoljenje CAA

Letalo G-PIVI bo na voljo na britanskem trgu

13. maj 2017 ob 16:32

London - MMC RTV SLO/STA

Britanski organ za civilno letalstvo (CAA) je proizvajalcu ultralahkih letal Pipistrelu iz Ajdovščine izdal nacionalno dovoljenje za tip letala z oznako G-PIVI. Pipistrel bo tako lahko letalo prodajal na trgu Združenega kraljestva.

S slovenskega veleposlaništva v Londonu so sporočili, da se je s tem odprla možnost za nadaljnjo izdajo dovoljenj in hkrati prodajo tudi preostalih Pipistrelovih letal na trgu Združenega kraljestva.

Tako na veleposlaništvu kot na ministrstvu za zunanje zadeve uspeh pozdravljajo in poudarjajo, da je bil dosežen tudi s prizadevanji gospodarske diplomacije in nenehnim sodelovanjem s podjetjem ter pristojnimi agencijami in organi na področju civilnega letalstva v Sloveniji in Veliki Britaniji.

G. K.