Planet TV ne bo več na ogled prek antene, nove podražitve televizije?

Umiku POP TV-ja in Kanala A iz prizemne mreže oddajnikov zdaj sledi tudi Planet TV, ki bo od 1. julija dalje dostopen izključno prek kabelskih operaterjev, IPTV-omrežja ali satelitske televizije.

Televizijski program Planet TV bo s 1. julijem prenehal oddajati prek digitalnega prizemnega omrežja in ne bo več na voljo gledalcem, ki televizijo spremljajo izključno prek sobne ali strešne antene, izjema je satelitska antena, so sporočili iz družbe Antenna TV SL. Vsem gledalcem, ki želijo Planet TV spremljati tudi po tem datumu, zato svetujejo, naj si pravočasno zagotovijo dostop pri enem od ponudnikov kabelskega in IPTV-omrežja ali satelitske televizije.

Sprememba distribucijskega modela je po besedah generalne direktorice Planet TV Tine Česen skladna z razvojem tehnoloških trendov. "Ponujamo raznovrstno domačo produkcijo, prilagojeno slovenskemu gledalcu in novemu načinu spremljanja televizijskih vsebin. Naši gledalci bodo poleg boljše slike z uporabo sodobnih distribucijskih poti pridobili tudi dodatne storitve, na primer ogled vsebin z zamikom ali spremljanje TV-vsebin prek različnih platform," je zapisala v sporočilu za javnost.

Na obzorju nove podražitve?

Kako visoko nadomestilo za vključitev v programske sheme bodo uspeli izpogajati ter ali jih bo kateri od operaterjev zavrnil, še ni jasno. Prav tako še ni jasno, ali bo sprožen novi plaz podražitev televizijskih paketov, kot se je to zgodilo pri odhodu Pro Plusa z anten.

Po stopinjah Pro Plusa

Spomnimo, da se je medijska hiša Pro plus sredi januarja odločila, da programov POP TV in Kanal A ne bo več oddajala prek prizemne mreže oddajnikov, tako da sta od tedaj dosegljiva le prek ponudnikov kabelske oz. satelitske televizije.

Pro plusovi televizijski programi POP TV, Kanal A, Kino, Brio in Oto ter vsi kanali v HD-različici so tako od 16. januarja na voljo izključno prek tistih ponudnikov kabelskega in IPTV-omrežja ter satelitske televizije, ki so se odločili za distribucijo njihovih vsebin v svojem sistemu, Pro plus pa se je z njimi uspel dogovoriti za plačevanje svojih programov.

