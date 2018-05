Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Protest italijanskih in slovenskih ribičev proti plinskemu terminalu v Trstu leta 2006. Foto: BoBo Plinskega terminala v Žavljah pri Trstu ne bo. Foto: Radio Koper Sorodne novice Bi lahko energetske potrebe pokrili tudi s terminalom v Žavljah? Dodaj v

Plinskega terminala v Trstu ne bo

"Velik dan za Trst"

28. maj 2018 ob 22:13

Trst - MMC RTV SLO, STA

Družba Gas Natural je z uradnim pismom sporočila, da se odpoveduje vsem postopkom, povezanim z gradnjo plinskega terminala pri Žavljah. Štirinajstletne zgodbe o načrtovanem plinskem terminalu v Trstu je tako konec.

Novico je na družbenem omrežju Facebook prva sporočila tržaška občinska odbornica za urbanistiko Luisa Polli, je poročal spletni časopis Primorske novice. Za časopis je Pollijeva pojasnila, da so pri španski družbi očitno ugotovili, da ni pogojev za nadaljnje vztrajanje pri tej lokaciji, saj so v bistvu vse krajevne institucije – od dežele Furlanije - Julijske krajine (FJK) do občinskih uprav – izrazile nasprotovanje načrtu. Plinskemu terminalu v Žavljah je nasprotovala tudi tržaška pristaniška oblast in Siot, ki upravlja naftni terminal v Trstu.

Projektom, povezanim z izgradnjo terminala v Žavljah, že ves čas med drugim nasprotujejo tudi Slovenija, Občina Ankaran in slovenski nevladniki. Na začetku januarja so na ministrstvu za okolje in prostor povedali, da se je država pridružila vsem petim upravnim tožbam pred rimskim sodiščem za izpodbijanje že izdanega okoljevarstvenega soglasja za plinovod Trst-Gradež-Vileš.

"Kaplja čez rob" za investitorja je bila po pisanju Primorskega dnevnika verjetno zadnja pritožba na deželno upravno sodišče. "Za Trst je to velik dan," je komentirala Pollijeva, ki je zatrdila, da s tem propade tudi načrt omenjenega plinovoda družbe Snam.

Pismo družbe Gas Natural je podpisal predsednik upravnega sveta Javier Hernandez Sinde. Svojo namero so sporočili italijanskim ministrstvom za okolje, za notranje zadeve, za kulturo, gospodarstvo, gospodarski razvoj in obrambo, pa tudi deželi FJK, Občini Trst, tržaški pristaniški oblasti in drugim institucijam, pa tudi družbam Snam Rete Gas, Enel Distribuzione in Terna, so še poročale Primorske novice.

G. K.