Po dobrih dveh letih znova skupinski nakup elektrike: "Prostora za nižanje je še dovolj"

Skupinski nakupi po (zahodno)evropskem zgledu

23. maj 2017 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zveza potrošnikov Slovenije je zagnala novo kampanjo skupinske zamenjave dobavitelja električne energije in plina, s čimer želijo potrošnike spodbuditi k aktivnejši vlogi na trgu.

Prijave bodo zbirali do 12. julija, dan pozneje bosta licitaciji ponudb dobaviteljev - za električno energijo in plin bosta licitaciji ločeni -, na kateri bodo lahko sodelovali vsi ponudniki elektrike in plina, zmagovalec pa bo tisti z najnižjo ceno, je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnila predsednica ZPS-ja Breda Kutin.

Dobavitelji se morajo strinjati s pogoji skupinskega nakupa, ponuditi pa morajo navzgor omejeno ceno za 12 mesecev, ne sme biti sankcij za odstop od pogodbe ali skritih stroškov, potrošniki, ki bodo v okviru kampanje zamenjali dobavitelja, morajo biti pravočasno obveščeno o ceni po poteku 12 mesecev.

Prva kampanja uspešna, a večina gospodinjstev še vedno ni menjala dobavitelja

Potrošniki, ki se bodo prijavili za sodelovanje v skupinskem nakupu, bodo v drugi polovici avgusta prejeli individualno oceno prihrankov in ponudbo za zamenjavo dobavitelja. Tisti, ki se bodo odločili za zamenjavo dobavitelja, bodo lahko do 5. oktobra podpisali pogodbo in zamenjali dobavitelja.

Za novo kampanjo so se v ZPS odločili, ker je bila prva - pred dvema letoma in pol - uspešna in je znižala cene. V prvi akciji je dobavitelja zamenjalo več kot 12.300 gospodinjstev, posamezno gospodinjstvo je v povprečju na letni ravni prihranilo 80 evrov, skupni prihranek vseh sodelujočih pa je približno en milijon evrov. "Ko smo pregledali trg, smo ugotovili, da slabih 80 odstotkov potrošnikov še ni zamenjalo dobavitelja in so ostali pri svojem prvem ponudniku," je poudarila in dodala: "Čeprav so se cene v zadnjih dveh, treh letih znižale, je še vedno dovolj prostora za znižanje."

Tudi pri tokratni akciji je partner ZPS pri skupinskem nakupu nizozemsko podjetje Prizewise, ki bo zagotavljajo tehnično podporo pri izvedbi kampanje. Ta je za potrošnike brezplačna, stroške - ti zdaj še niso znani - krije zmagovalni dobavitelj. "Ta strošek za resnega dobavitelja ni visok," je ocenila.

Skupinski nakupi so po Evropi stalnica

Kot je še dejala Kutinova, so skupinski nakupi energije v evropskih državah, kot so Nizozemska, Španija, Italija, Portugalska, Belgija, Francija, Avstrija pa tudi Češka, postali redna aktivnost potrošniške organizacije. Evropska potrošniška organizacija BEUC ocenjuje, da so njene članice pomagale zamenjati dobavitelja že več kot 1,2 milijona gospodinjstvom, ki so skupaj prihranila že več kot 270 milijonov evrov. Skupinske nakupe podpira tudi Evropska komisija.

T. K. B.