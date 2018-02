Po odpovedi kolektivne pogodbe v Gorenju tuhtajo, kako naprej

Tako sindikat kot uprava organizirata zbore delavcev

5. februar 2018 ob 08:55

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Sindikat SKEI-ja delavcem Gorenja začenja pojasnjevati, kaj pomeni odpoved kolektivne pogodbe, kar so sprejeli zaradi predloga skrajšanja dopusta. V igri je tudi stavka.

Kaj bo odpoved, ki je bila sprejeta pred tednom dni, prinesla delavcem, bo Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) na zborih delavcev pojasnjeval do srede. Po besedah predsednika SKEI-ja Gorenja Žana Zebe se pogovori začenjajo v programih kuhalni aparati, pralni stroji, hladilniki in pomivalni stroji. Sindikat bo do 15. februarja zbiral tudi podpise za stavko.

Hkrati je pred dnevi napovedal, da bo z dopisom pozval upravo Gorenja, da do sredine februarja razveljavi sklep o odpovedi kolektivne pogodbe. O nadaljnjih aktivnostih sindikata bodo sindikalni zaupniki na podlagi odgovora uprave razpravljali na posvetu 21. februarja.

Uprava Gorenja je želela delavcem vzeti štiri ali pet dni dopusta, kar je sindikat zavrnil in v zameno predlagal, da bi dopust skrajšali za dva dneva, česar pa uprava ni hotela sprejeti. Meni namreč, da je dosedanja kolektivna pogodba, ki je veljala od leta 1991, zastarela, zato s sindikati načrtuje prenovo pogodbe. Uprava bo ta mesec tudi sama začela zbore delavcev. Uprava je sicer ponosna na staro kolektivno pogodbo, ki je bila po osamosvojitvi po njihovih besedah resnično napreden dogovor, a je po 27 letih potrebna prenove.

La. Da.