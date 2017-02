Po odstopu italijanskega sklada od nakupa Cimosa Počivalšek sklical sestanek

Sestanek na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

28. februar 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po odstopu italijanskega sklada od nakupa Cimosa, se je gospodarski minister Zdravko Počivalšek sestal s predstavniki gospodarskega in finančnega ministrstva, Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Družba TCH Cogeme, prek katere je italijanski sklad Palladio Finanziaria nameraval kupiti 92-odstotni delež Cimosa, je v ponedeljek potrdila svojo odločitev o odstopu od nakupa. Kot so pojasnili, določeni odložni pogoji, ki bi morali biti izpolnjeni do 31. januarja, še vedno niso izpolnjeni in zato so pravni dokumenti, sklenjeni s konzorcijem prodajalcev, samodejno prenehali veljati.

Iz DUTB-ja so sporočili, da bodo takoj začeli izvajati alternativni načrt, ki predvideva podobne ukrepe, kot so bili predvideni v dozdajšnjih pogajanjih. S tem nameravajo zagotoviti možnosti za nadaljnje delovanje Cimosa.

Sa. J.