Po stavki voznikov avtobusov sindikalisti postali nezaželeni? Opozorilo pred odpovedjo tudi sindikalistu Alpetourja

V Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije menijo, da gre za pritisk na sindikalno delo

24. avgust 2018 ob 06:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po lanski stavki voznikov avtobusov v skupini Arriva, ki sta jo izvedla Sindikat voznikov avtobusov Slovenije (SVAS) in Sindikat družbe Alpetour KNSS Neodvisnost, je najprej prejel odpoved predsednik SVAS-a Endre Mesaroš, zdaj pa v družbi Alpetour z odpovedjo grozijo tudi sindikalistu Neodvisnosti Nenadu Dakiću.

V obdolžitvi in vabilu na zagovor, ki so ga pri Alpetourju, ki je sicer del skupine Arriva, vročili Dakiću, so zapisali, da je kršil svoje pogodbene obveznosti s tem, ko se je neprimerno vedel do sodelavca. Po navedbah delodajalca je Dakić poniževal sodelavca, češ da je grdo parkiral, ter mu pri tem pred potniki grozil in krilil z rokami kljub prošnji. naj preneha.

Dodatno pa je Dakić svoje pogodbene obveznosti po navedbah delodajalca kršil tudi s tem, ko je neprimerno komuniciral na družbenem omrežju Facebook, kjer je na strani skupine Arriva oddal neprimeren komentar, v katerem je zapisal: "Kot na divjem zahodu. Kdaj bomo začeli odgovorne pretepati?" Pri čemer delodajalec sklepa, da se je to nanašalo na prokurista delodajalca in konkretnega zaposlenega v Arrivi Dolenjska in Primorska. Zaradi navedenega pri delodajalcu menijo, da je nadaljnje sodelovanje z Dakićem nemogoče.

Dakić grožnje zanika

Dakić poudarja, da je sodelavca zgolj pozval, naj avtobus lepše parkira, zanika pa, da bi mu pri tem grozil, obenem pa se sprašuje, zakaj se je njegov sodelavec na delodajalca obrnil šele en teden po dogodku. V družbi Arriva Alpetour so na naša vprašanja odgovorili, da naj bi v omenjenem primeru šlo za grobo kršitev delovnih obveznosti in za nesprejemljivo ravnanje zaposlenega. Zato so ga povabili na razgovor in mu izrekli sklep o prepovedi opravljanja dela do zaključka postopka in "razjasnitve okoliščin v zvezi z očitki." V družbi Arriva Alpetour ob tem poudarjajo, da primer ni povezan z Dakićevim sindikalnim delom.

S tem pa se ne strinjajo v SVAS-u, kjer so se s podobnim primerom že srečali. Predstavnik sindikata in generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije Damjan Volf ugotavlja, da gre v primeru Dakića za "še enega izmed poskusov utišanja konstruktivnih kritik in ignoriranja glasov zaposlenih ter očitnega zasledovanja delodajalcev po čim večjem podrejanju delavcev". Volf meni, da skuša delodajalec s kvantiteto delovnih sporov otežiti sindikalno delo in sindikalni boj za delavske pravice.

Odpoved že dobil sindikalist Arrive Dolenjska in Primorska

V SVAS-u so namreč prepričani, da Arriva Alpetour nima poštenih namenov in da želi "le utišati predstavnika sindikata, ki zahteva od svojega delodajalca varne in zdrave razmere dela ter spoštovanje poklica." Pozivajo pa tudi državo, ki "bogato subvencionira dejavnosti cestnega prometa", naj naredi vse, da bo sindikalno delo lahko nemoteno potekalo, obenem pa poudarjajo, da je napad na Nenada "napad na vse nas".

V SVAS-u so se s podobnim primerom srečali pred dobrim letom dni, ko so še pred začetkom stavke v skupini Arriva odpoved ob koncu tedna kar na avtobusu vročili predsedniku SVAS-a Endreju Mesarošu. Med drugim mu je delodajalec očital, da je blatil ugled podjetja z izjavami v intervjuju za časopis Primorske novice, prav tako pa naj bi Mesaroš narobe obračunal vozovnico potnici in si tako prisvojil razliko v ceni, ki znaša 90 centov.

Sodišče dalo prednost sindikalnemu delu

Vendar je delovno sodišče pri tehtanju interesa družbe in zaščite sindikalnih predstavnikov odločilo, da okoliščine, zaradi katerih Arriva Dolenjska in Primorska nima interesa o nadaljevanju delovnega razmerja, ne odtehta varstva sindikalnih predstavnikov pred odpovedjo, in družbi naložilo, da mora Mesaroša sprejeti spet na delovno mesto.

Luka Lukič