Počivalšek: DUTB bo vstopil v Cimos po načelu zasebnega vlagatelja

DUTB bo prestrukturiral Cimos po načelu zasebnega vlagatelja

28. februar 2017 ob 10:11,

zadnji poseg: 28. februar 2017 ob 11:41

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na sestanku, ki ga je sklical po odstopu italijanskega sklada od nakupa Cimosa, pojasnil, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, italijanski sklad pa je označil za "kupca vprašljive vrednosti."

Počivalšek je po sestanku predstavnikov gospodarskega in finančnega ministrstva, Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter Slovenskega državnega holdinga (SDH), povedal, da jih je italijanski vlagatelj v ponedeljek prek medijev obvestil, da od nakupa odstopa, ker je nezadovoljen s pogajanji med DUTB-jem in hrvaško slabo banko DAB. Minister se je sicer obregnil ob to, da so Italijani o odstopu od nakupa najprej obvestili medije, sam pa se je v pogajanja vmešal zaradi neodzivnosti hrvaške strani.

"Pripravili smo plan B, po katerem bo DUTB družbo prestrukturiral po načelu zasebnega vlagatelja," je pojasnil Počivalšek in dodal, da Cimos posluje bolje, zato ne drži, da bi izgubljal naročnike. Ob tem je opozoril, da ne gre za državno pomoč, saj bo DUTB ravnal po načelih zasebnega vlagatelja. To je potrdil tudi glavni izvršni direktor DUTB-ja Imre Balogh, ki je zagotovil, da je njihov načrt namenjen zagotavljanju stabilnosti družbe: "DUTB bo tu ravnal kot zasebni vlagatelj z vsemi tveganji. Zagotovili bomo, da bo družba nadaljevala razvoj. V sodelovanju s SDH-jem smo že prestrukturirali družbo in to bomo tudi nadaljevali."

Finančni okvir "načrta B" ni znan

Dodal je, da ne gre za prepovedno državno pomoč, "saj gre pri tem za načelo zasebnega vlagatelja, z vsemi obveznostmi vred, in ne le zgolj za denarno pomoč." Finančnih podrobnosti tovrstnega prestrukturiranja Balogh ni želel razkriti, je pa namignil, da bo to v okvirih, ki jih je določil italijanski kupec, ki je za Cimos ponujal 110 tisoč evrov in 20 milijonov evrov za naložbe v družbo. Glede vprašanja nedovoljene državne pomoči je Balogh dejal, da bodo ta načrt morali še uskladiti z Evropsko komisijo, a je glede na potek dogodkov prepričan, da bo komisija prisluhnila.

Ob tem je Počivalšek dodal, da so do zdaj "naredili vse, kar so lahko", saj se je treba zavedati, da so se Italijani in Hrvati pogajali pol leta, pogajanja pa so "so stekla naprej šele, ko se je on vključil". Počivalšek je sicer priznal, da nosi del odgovornosti za umik kupca, ki pa je po njegovem mnenju "kupec vprašljive vrednosti". Dodal je, da bi ga bilo bolj strah, če bi za prestrukturiranje Cimosa skrbel kupec vprašljive kredibilnosti.

Dogovor ni več aktualen

Spomnil je tudi, da je bil sporazum med DUTB-jem ter Hrvaško in DAB-jem pogojen s predhodno uspešno končano transakcijo z Italijani, zato sporazum s Hrvati "zdaj ni več v igri". Bodo pa, tako Počivalšek, skupaj s hrvaško stranjo skušali to poglavje zapreti.

"Ključni problem je, kako prepričati Cimosove kupce, da bo DUTB ravnal kot skrben vlagatelj. Ti pogovori že potekajo in tu je italijanski sklad ravnal škodljivo za Cimos," je kot enega glavnih problemov izpostavil Počivalšek, ki pravi, da je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi do nakupa prišlo. Na vprašanje, ali jim je uspelo zaščititi Cimosova znanja in tehnologijo pred tem, da bi si jih Italijani prisvojili, pa Počivalšek odgovarja, da so za zaščito poskrbeli.

Postopek je stekel lani avgusta

Prodajni postopek je stekel avgusta lani, ko so se za skupno prodajo 92,3-odstotnega deleža Cimosa odločili DUTB (47,5 odstotka), država oz. SDH (24,26 odstotka), NLB (9,44 odstotka), Gorenjska banka (5,74 odstotka), Abanka Vipa (2,42 odstotka), NKBM (2,2 odstotka) in SID banka (0,74 odstotka). Pogodbo so oktobra lani nato podpisali z edinim preostalim interesentom, italijanskim skladom Palladio Finanziaria oz. njegovo družbo TCH Cogeme, ki pa je na koncu zaradi zapletov glede reševanja Cimosovega pravnega spora na Hrvaškem od nakupa odstopil.

Sa. J., L. L.