Počivalšek: Kobilarne Lipica ne bomo privatizirali

Minister miri zaposlene v kobilarni in lokalno skupnost

20. december 2017 ob 21:59

Lipica - MMC RTV SLO

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na sestanku z zaposlenimi v Kobilarni Lipica ter predstavniki lokalnih skupnosti in Civilne iniciative za Lipico, zagotovil, da nov zakon o kobilarni sicer predvideva ustanovitev holdinga, a Kobilarna bo kljub temu ostala enovita družba, ki je ne bodo privatizirali.

"Menimo, da smo k revitalizaciji Lipice pristopili odgovorno, konec koncev je tukaj osem milijonov evrov razlogov, da se nam to verjame, saj je to znesek, ki ga je ministrstvo za gospodarstvo vložilo v Lipico v zadnjih dveh letih. Razumemo pa različne poglede nekaterih iz lokalnega okolja na razvoj šole jahanja. Poslušali smo tudi kritike na račun novega trenerskega pristopa," je povedal Počivalšek.

Minister si je popoldne ogledal delo trenerjev, ki po njegovem mnenju delajo dobro, ter se pogovarjal z zaposlenimi. "Vendar povsod, kjer pride do sprememb, nastanejo tudi težave," je dejal in zatrdil, da od vodstva Kobilarne Lipica zahteva celoletno delo in ne "zimskih počitnic" ter vidne dobre poslovne rezultate.

Lokalna skupnost ni zadovoljna

Predstavnikom civilne iniciative je pojasnil, da podpirajo večje število pripustov in posledično večje število konj, ki morajo biti dobro oskrbljeni, pravočasno testirani za delovne sposobnosti ter pravočasno uvedeni v šolo jahanja in dresure. Županu Sežane Davorinu Terčonu pa je minister tudi zatrdil, da rešujejo problem dvosmernega prometa na cesti, ki Lipico povezuje s Sežano. Denar za investicijo je pripravljen, izvedbe pa še ni zaradi odločitve ministrstva za kulturo, na katero pa so se že pritožili.

Terčon je ministru povedal, da kljub začetnemu navdušenju nad obljubami in komunikacijo tako ministrstvo za gospodarstvo kot tudi vodstvo Kobilarne Lipica vse bolj izgubljata podporo lokalnih skupnosti in javnosti. Prav tako ne podpirajo novega predloga zakona o Kobilarni Lipica, ki je že v parlamentarni proceduri, saj popolnoma izključuje javnost.

"Na začetku, ko je Lipica prešla pod ministrstvo za gospodarstvo, je bilo to deležno vse podpore lokalnih skupnosti. Vendar je kasneje prišlo do šumov, ki se v zadnjem času samo povečujejo. Upam, da bo na koncu vendarle zmagal razum in bo prišlo do dogovora, kajti brez tega ne vidim bodočega dobrega sodelovanja," je dejal Terčon. Kljub vsemu so se dogovorili, da se bodo na delovnem sestanku, ki ga napovedujejo v začetku januarja, pogovarjali o vseh odprtih vprašanjih glede zakona, organiziranosti Kobilarne Lipica, ponovni ureditvi dvosmernega prometa proti Sežani in še marsičem.

L. L.