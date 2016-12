Počivalšek: Koroška ima vse možnosti, da dobi lesni center

Koroški župani so si enotni glede lesnega centra

19. december 2016 ob 16:56

Dravograd - MMC RTV SLO/STA

Možnosti Koroške, da se tam vzpostavi lesni center, so velike, ker so v regiji vsi pogoji za to, meni gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Država načrtuje štiri take centre.

"Tako na ministrstvu kot na direktoratu za lesarstvo se strinjamo, da ima Koroška vse pogoje za to, da se v regiji vzpostavi eden prvih, če ne prvi lesni center, kjer se bo les sortiral in prodajal," je koroškim županom in poslancem v svetu regije dejal minister Počivalšek.

Da pot do lesnega centra na Koroškem ni več dolga, pa je po seji sveta regije ocenil koroški poslanec Ivan Škodnik (SMC), ki se zavzema za to, da se z lesnim centrom na Koroškem predvsem vzpostavi tisti prvi člen verige, ki bo preprečil izvoz hlodovine v tujino.

Koroški župani so si sicer že nekaj časa enotni v pobudi, da se lesni center vzpostavi na Koroškem in da je najprimernejša lokacija v Otiškem Vrhu.

Država bi lahko pomagala pri iskanju vlagateljev

V zvezi z Lesno Tovarno ivernih plošč Otiški Vrh v stečaju, ki je bila v preteklosti pomemben člen koroške lesne industrije in v bližini katere naj bi nastal novi lesni center, pa je minister pojasnil, da država ne bo sodelovala pri neposrednem reševanju tega podjetja. Njeno morebitno vlogo vidi tako, da išče stik z morebitnimi vlagatelji.

Namen lesnih centrov je celovita izraba lesa, les je treba razvrstiti, kar bo osnova za razvoj preostale industrije, tako tiste, ki že deluje, kot tudi potencial za druge vlagatelje, pa je v zvezi z lesnimi centri dodal generalni direktor direktorata za lesarstvo Jože Prikeržnik.

Minister Počivalšek se je v okviru obiska na Koroškem zglasil tudi v podjetju Imont v Otiškem Vrhu, kjer izdelujejo kemično zaščitene lesene proizvode in kjer so ga seznanili s težavami pri pridobivanju lesa od podjetja Slovenski državni gozdovi. S podobnimi težavami je ministra seznanila tudi Romana Lesjak, županja občine Črna na Koroškem, v kateri je na Koroškem največ državnega gozda.

Minister verjame, da bo družba Slovenski državni gozdovi po začetni konsolidaciji naredila vse, da se vsi tisti, ki so sposobni predelovati les, tudi oskrbijo s to surovino, saj je bilo državno podjetje ustanovljeno prav s tem namenom.

A. Č.