Počivalšek na odboru: Magnina naložba postala "politični peskovnik"

Parlamentarni odbor pretresal strateške investicije, kot je Magnina

12. junij 2017 ob 10:17,

zadnji poseg: 12. junij 2017 ob 13:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Načrtovana investicija avstrijskega podjetja je edinstvena priložnost na državo, ki je ne gre zamuditi, od nje bodo odvisne tudi odločitve prihodnjih potencialnih vlagateljev v Sloveniji, so bili enotni razpravljalci v DZ-ju.

Odbor DZ-ja za gospodarstvo je namreč razpravljal o spodbujanju strateških investicij v Sloveniji, kakršna je načrtovana tovarna avstrijske Magne v občini Hoče - Slivnica.

Sodelujoči na današnji izredni seji odbora - člani odbora iz vrst SMC-ja in DeSUS-a ter vabljeni - so izrazili podporo investiciji v Hočah, vlado pa med drugim pozvali, naj pripravi zakon o spodbujanju investicij in na seznam potencialih zemljišč za investicije doda degradirana območja.

Poudarjali so, da je treba "stopiti skupaj", in izrazili upanje, da tistim, ki projekt rušijo tudi zaradi političnih točk, ne bo uspelo.

Odbor je s sklepi vlado podprl v prizadevanjih za pridobivanje investicij, konkretno tudi Magne Steyr, jo pozval k pripravi sistemskih rešitev za podporo investicijam in čimprejšnjemu odločanju o novem zakonu o spodbujanju investicij ter ji predlagal, da na seznam industrijskih zemljišč, primernih za investiranje, doda tudi degradirana območja, pri katerih je potencial za vzpostavitev ekonomsko-poslovne cone.

Magnina naložba kot "politični peskovnik"

Gre za največjo "greenfield" naložbo v Sloveniji po osamosvojitvi, ki ni naložba le za občino ali regijo, ampak celotno državo, je poudaril gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Kot je dejal, je naložba postala politični peskovnik, ko je "postalo jasno, da nam bo uspelo", in je pomembno, kdo si bo pripisal zasluge.

Pri zagotavljanju še preostalih nadomestnih kmetijskih zemljišč je trenutno ozko grlo na državni strani, pri skladu kmetijskih zemljišč, glede rogoškega gozda si še prizadevajo, da bi rešitev našli brez krčenja gozda, pri okoljevarstvenem soglasju pa želijo vsem, ki imajo odprta vprašanja, dati argumentirana pojasnila, je odprta vprašanja nanizal minister.

Podpora lokalnih prebivalcev in gospodarstvenikov

Župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak je povedal, da prebivalci občine investicijo večinoma podpirajo, ter izrazil upanje, da tisti, ki projekt rušijo, ne bodo uspeli in da bo investitor "zdržal".

Tudi predstavniki gospodarstva so investicijo podprli. Kot je dejal Goran Novković iz Gospodarske zbornice Slovenije, je prihod ugledne mednarodne korporacije priložnost, da se Slovenija promovira tudi kot destinacija za "greenfield" naložbe. Med drugim je menil, da degradirana območja velikokrat niso konkurenčna možnost, saj so za dobro lokacijo nujne dobre prometne povezave, zato bi bilo smiselno za prihodnje investitorje vnaprej pripraviti potencialne lokacije.

Direktorica interesnega združenja Slovenski avtomobilski grozd Tanja Mohorič je dejala, da bo prihod Magne prinesel znanje in kompetence ter dvig kakovosti tudi pri kooperantih. Ne gre samo za lakirnico, je poudarila, ampak za spodbudo dobaviteljem ter za velik potencial povečanja dobav Magni in pospešek slovenski avtomobilski industriji.

Direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik je izpostavila velik multiplikativen učinek te investicije, med drugim na rast podjetij, univerzo, letališče, privabljanje novih investicij. "Če je ne bomo dobili, lahko za vsaj 10 let pozabimo na nove investicije," je menila.

Član upravnega odbora te zbornice Milan Lukić pa je dejal, da ne razume argumentov nasprotnikov investicije. Omejitve glede izpustov, zmogljivost kanalizacije in ostale odprte dileme je treba rešiti v okviru izdajanja dovoljenj, je poudaril in dodal, da pri tako pomembnih investicijah ne bi smelo biti prostora za politično matematiko.

Direktorica mariborske družbe za urbanizem in projektiranje Zum Marinka Konečnik Kunst je izpostavila, da je glavni mlinski kamen tovrstnih investicij pridobivanje gradbenega dovoljenja in umeščanje v prostor, zato je izrazila upanje, da se bo v predlogih prenovljene zakonodaje proučilo, ali odgovarjajo na vsa vprašanja, zaradi katerih je bil potreben poseben zakon o investiciji Magne v Hočah.

