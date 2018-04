Počivalšek s kolegi iz Hrvaške, Srbije, BiH-a in Črne gore o Mercatorju

17. april 2018 ob 11:53,

zadnji poseg: 17. april 2018 ob 12:44

Bled - MMC RTV SLO

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki opravlja tekoče posle, se je s predstavniki ministrstev iz Hrvaške, Srbije, BiH-a in Črne gore sestal na temo Mercatorja. "Lažje diham," je dejal po srečanju.

Na Bled so prišli hrvaška ministrica za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Martina Dalić, srbski podpredsednik vlade in minister za trgovino, turizem in telekomunikacije Rasim Ljajić, podpredsednik sveta ministrov BiH-a in minister za zunanjo trgovino in gospodarske odnose BiH-a Mirko Šarović ter črnogorska generalna direktorica direktorata za notranji trg in konkurenco gospodarskega ministrstva Biljana Jakić.

Na slovenskem gospodarskem ministrstvu pravijo, da želijo zagotoviti varovanje javnega interesa v družbi sistemskega pomena za Slovenijo, to je Mercatorju, v odnosu do večinskega družbenika Agrokor in z njim povezanimi osebami.

V postopku prestrukturiranja hrvaškega koncerna Agrokor so upniki dosegli načelni sporazum o ključnih elementih poravnave, ki naj bi ga podpisali do 10. julija. Pričakovati je, da bo največji lastniški delež šel v roke bank upnic, ki naj bi trgovinsko dejavnost, torej Mercator in hrvaški Konzum, konsolidirale ter jo prodale strateškemu partnerju.

