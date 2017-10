Podatki o računih v Lihtenštajnu in drugod prihajajo na Furs

31. oktober 2017 ob 10:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Konec septembra je Furs prejel podatke o bančnih računih slovenskih državljanov iz približno 50 držav po vsem svetu. Izmenjava pod okriljem OECD-ja je po novem samodejna, pridružuje se ji vse več držav.

Kdor ima bančni račun denimo v Italiji, Lihtenštajnu ali Luksemburgu, tega pred Finančno upravo (FURS) ne bo mogel več skrivati. Septembra je bila namreč izvedena prva avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih med pristojnimi organi, o kateri so se pred tremi leti ob robu foruma OECD v Berlinu dogovorili finančni ministri več kot 50 držav in jurisdikcij. Med njimi je podpis prispeval tudi takratni slovenski finančni minister Dušan Mramor.

Do danes je k sporazumu pristopilo že blizu 100 držav, konec septembra pa je slovenska finančna uprava prejela podatke o imetnikih finančnih računov od držav, ki so letos izpolnjevale pogoje za izmenjavo. Nekatere so si sicer izborile enoletno prehodno obdobje. Med njimi sta denimo Avstrija in Švica, ki bosta prvo avtomatično izmenjavo podatkov izvedli šele septembra 2018.

Finančna uprava je tako prejela podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki so rezidenti Slovenije in imajo finančne račune odprte v tujini. To pomeni, da je prejela podatke o vseh finančnih računih, vključno s podatkom o stanju ali vrednostjo računa, ki jih imajo rezidenti Slovenije odprte v tujini. V primeru katerega koli depozitnega računa (poslovni, čekovni, varčevalni itd.) dogovor predvideva tudi posredovanje podatka o skupnem bruto znesku obresti, vplačanih in pripisanih na finančni račun med koledarskim letom.

Davčne obveznosti

Na podlagi prejetih podatkov bo finančna uprava preverjala, ali so zavezanci pravilno izpolnili svoje davčne obveznosti - ali so sporočili račune, ki jih imajo odprte v tujini in ali so napovedali dohodke, ki so jih dosegali v zvezi s premoženjem v tujini, torej obresti, dividende in podobno, so pojasnili na Fursu.

Koliko državljanov ima račun odprt v kateri od tujih držav, še ni znano. Furs prejete podatke še preverja. Zato tudi še ne morejo postreči s podatki o morebitnih ugotovljenih nepravilnostih, že nekaj časa pa opažajo hitro rast števila tistih, ki jih o obstoju bančnega računa v tujini obvestijo sami.

Vsak zavezanec, ki ima odprt plačilni račun v tujini, mora tega Fursu prijaviti sam v osmih dneh od odprtja, vendar pa se je število prijav začelo povečevati šele v zadnjem času. Po podatkih iz začetka prejšnjega tedna ima v tujini odprt račun 27.262 slovenskih državljanov in 11.913 slovenskih pravnih oseb, skupaj torej 39.175. Te številke so za deset odstotkov višje kot še pred dvema mesecema in še enkrat višje kot pred dvema letoma in pol.

