Podjetje KLS Ljubno nagrajeno za eno izmed najboljših družinskih podjetij

V podjetju stavijo na samospoštovanje

14. junij 2017 ob 20:19

Ljubno - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Družinsko podjetje KLS Ljubno je pred dnevi na svetovnem srečanju družinskega podjetništva v Monacu prejelo nagrado odličnosti Ernst and Young za družinsko podjetje.

To vodilno podjetje na področju izdelave zobatih obročev za avtomobilsko industrijo z več kot 40-letno tradicijo se je v dveh generacijah povzpelo na sam vrh avtomobilske industrije, saj obvladujejo več kot 60 odstotkov evropskega trga in 15 odstotkov svetovnega trga v svoji tržni niši.

Gospodarsko poslopje podjetja se razteza na 30 tisoč kvadratnih metrih, v podjetju pa je 240 zaposlenih lani ustvarilo 42 milijonov evrov prihodkov. In v čem so tako drugačni od drugih? Po besedah lastnika in direktorja podjetja Bogomirja Straška njihova poslovna kultura temelji na samospoštovanju in "sloni na tem, da je treba najprej spoštovati samega sebe, kajti kdor spoštuje samega sebe, spoštuje tudi druge ljudi".

Rast občutijo tudi zaposleni

Strašek vodi podjetje skupaj s hčerama in njunima možema. Na vprašanje, kako se v le dveh generacijah povzpeti v vrh avtomobilske industrije, pa odgovarja, da so ključna vlaganja v razvoj, inovativnost ter smeli, a realni cilji.

To rast in uspešnost pa občutijo tudi zaposleni ob vsakoletnem dvigu plač, ki so trenutno 22 odstotkov nad slovenskim povprečjem, poudarja predsednik sveta delavcev Sebastijan Levar. Izvršna direktorica Barbara Strašek Mirnik pa ob tem dodaja, da so v podjetju zadovoljni, da "imamo sodelavce, ki vsako leto napredujejo, ker s tem povečujemo svojo konkurenčnost in ohranjamo dolgoročno stabilnost podjetja na globalnem trgu".

Načrtujejo širitve

Njihovi izdelki so vgrajeni v motorjih več kot 30 največjih avtomobilskih znamk na svetu. Lani je podjetje na zaposlenega ustvarilo kar 120 tisoč evrov dodane vrednosti. "Trenutno imamo 150 robotov, ki že delujejo pri nas," pove izvršni direktor za proizvodnjo in informatiko Samo Mirnik in doda, da načrtujejo povečanje te številke.

Rasti in širjenju KLS Ljubno se v resnici še najbolj na pot postavlja birokracija pri snovanju in gradnji novih gospodarskih objektov.

Vesna Deržek Sovinek, TV Slovenija