Pogodba za izdelavo makete drugega tira je nična

Direkcija za infrastrukturo je odstopila od pogodbe

27. marec 2018 ob 18:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Direkcija za infrastrukturo je odstopila od pogodbe za izdelavo makete drugega tira, ki jo je na razpisu dobilo podjetje Art Rebel 9, saj ni prijavilo podizvajalca.

Po poročanju spletnega portala 24ur so z direkcije za infrastrukturo sporočili, da je bil razlog za odstop "kršitev drugega odstavka 6. člena pogodbe, ki je določal, da bo izvajalec izvedel naročilo brez podizvajalcev. Za maketo tudi ni bil izveden tehnični prevzem, na katerem se ugotovijo morebitne napake oz. pomanjkljivosti, ki se morajo odpraviti, in ker izdelek še ni bil predan naročniku, maketa tudi ni bila plačana." Podjetju Art Rebel 9 so z direkcije odstop od pogodbe poslali 22. marca. Podjetje je na razpisu premagalo cenejšega ponudnika, podjetje RPS, ki pa je zmagovalčev podizvajalec in ga Artrebel 9 ni prijavil.

Ponudbi za maketo sta torej poslali podjetje RPS, ki je postavilo ceno 60.851 evrov, in podjetje Art Rebel 9, ki je izdelavo makete ocenilo na 133.590 evrov. Če bi se komisija držala navodil iz razpisne dokumentacije, bi moral izdelavo makete seveda dobiti cenejši ponudnik. Na koncu podeljene točke v razpisu pa se ne ujemajo, čeprav naj bi Art Rebel 9 ponudil kakovostnejšo rešitev.

Maketa drugega tira železniške proge Divača—Koper je povzročila val razburjenja, potem ko je prišlo v javnost, da je direkcija izbrala najdražjega ponudnika. Prvi mož direkcije Damir Topolko je takrat pojasnil, da je pri izbiri izvajalca makete prišlo do napake. Pristojna komisija je pri izračunu uporabila program Excel, pri čemer formule "niso bile ustrezno korigirane".

Direkcija se je nato obrnila na Agencijo za varstvo konkurence RS, ki naj bi preverila, ali so bila ravnanja obeh ponudnikov pri javnem naročilu skladna s predpisi. Že takrat so na direkciji poudarili, da bodo od izvajalca zahtevali, da do ugotovitev varuha konkurence umakne maketo. Makete tako v Kopru ni več že od sredine marca.

La. Da.