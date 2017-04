Poleg Agrokorjevih blokirani tudi računi Francka in Agrofructusa

Koncern Agrokor se sesuva

5. april 2017 ob 12:12

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Banke upnice so začele zasegati zastavljene deleže Agrokorjevih podjetj. Koncern in večina njegovih družb imajo blokirane račune, isto velja tudi za dobavitelja Franck in Agrofructus.

Pomembni dobavitelji, kot so Kraš, Vindija, Badel 1862, Podravka, Dukat, Mlinar ali osiješko Žito, trenutno poslujejo nemoteno, a je vprašanje, do kdaj, poroča hrvaška tiskovna agencija. Po podatkih hrvaške finančne agencije Fina imata že blokirane račune dobavitelja Franck in Agrofructus.

Še naprej pa so blokirani računi samega koncerna in večine njegovih podjetij, med njimi Konzuma (z izjemo računa pri Karlovački banki, ki je bil odprt marca letos), Leda, Jamnice, Zvijezde, PIK Vinkovcev, PIK Vrbovca, Mladine in Velpro-centra.

Prav tako računov ne morejo upravljati v podjetjih Belje in Vupik.

Na drugi strani pa niso več blokirani računi Tiska, prav tako prosto spet poslujejo Agrolaguna, Solana Pag, Roto dinamic in podjetje A007.

Upnice začele zasegati zastavljene delnice

Medtem pa so banke upnice začele unovčevati zavarovanja svojih finančnih terjatev do Agrokorja in zasegati zastavljene delnice Agrokorjevih hčerinskih družb, poročanje hrvaškega portala t-portal.hr povzemajo na spletni strani Financ. Agrokor tako ni več lastnik Vupika in je le še manjšinski lastnik Belja.

Sicer pa je hrvaški sabor že začel razpravo o vladnem predlogu zakona o izredni upravi v prezadolženih sistemsko pomembnih podjetjih. Ta naj bi preprečil hude posledice, ki bi jih prinesel zlom Agrokorja.

V Zagrebu naj bi po poročanju več medijev potekala tudi seja nadzornega sveta slovenskega trgovca Mercator, na kateri naj bi prvi mož družbe Toni Balažič ponudil odstop.

Al. Ma.