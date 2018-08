Položen temeljni kamen za logistični center družbe Cargo-partner

Počivalšek meni, da je naložba pomembna za celotno regijo

30. avgust 2018 ob 17:39

Brnik - MMC RTV SLO, STA

V neposredni bližini brniškega letališča so danes položili temeljni kamen za gradnjo logističnega centra mednarodnega logističnega velikana Cargo-partner. Gradnja več kot 25 milijonov evrov vrednega centra, ki se bo razprostiral na skoraj 52.000 kvadratnih metrih površine, sicer že poteka, center pa naj bi začel obratovati prihodnje leto.

Kot je na dogodku pojasnil lastnik družbe Cargo-partner Stefan Krauter, so Slovenijo za naložbo med drugim izbrali zaradi njene "izjemne lokacije v bližini koprskega in tržaškega pristanišča". "Verjamemo, da bo izjemna lokacija še naprej predstavljala pomembna vrata v Azijo in Sredozemsko morje, pa tudi v države nekdanje Jugoslavije, Transilvanijo, na Madžarsko, v Avstrijo, južno Nemčijo in predele severne Italije," je poudaril. Dodal je, da želijo zgraditi objekt, ki bo najbolje ustrezal vsem logističnim zahtevam v regiji.

Generalni direktor družbe v Sloveniji Viktor Kastelic je ob tem poudaril, da je Slovenijo zaradi njene lege na križišču zahodne in jugovzhodne Evrope "nemogoče obiti". "V zadnjih letih se je država začela zavedati priložnosti, ki jih ponuja logistična industrija, saj gre za strateško industrijo na najvišji ravni, zdaj pa začenja naložbe, s katerimi se bo ta potencial kar najbolje uporabil," je dejal.

Počivalšek je vesel

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek je poudaril, da je naložba pomembna tako za regijo kot celotno državo. "Vesel sem, da Slovenija zaradi ugodnega geostrateškega položaja in povezanosti z regionalnimi trgi postaja vse pomembnejše logistično izhodišče. V veliki meri so za to zaslužne naložbe, kakršen je ta logistični center, ki prispevajo višjo dodano vrednost in upoštevajo načela trajnosti," je dejal.

Pomen naložbe je poudaril tudi župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj, ki je spomnil, da bo že na začetku omogočila 130 novih zaposlitev. Logistični center je zasnoval arhitekturni biro Protim Ržišnik Perc, katerega direktor Andrej Ržišnik je pojasnil, da so načrtovanje izvedli s pomočjo modela za informacijsko modeliranje stavb. Z njim se celotni postopek načrtovanja digitalizira, omogočena je večja preglednost stroškov in posledično celotne naložbe.

Letos bo zrasel še en logistični center

Družba Cargo-partner, ki je specializirana za pomorske, letalske in cestne prevoze, bo z novim logističnim centrom pokrivala območje srednjega in jugovzhodnega dela Evrope. Center bo obsegal več kot 25.000 kvadratnih metrov skladiščnih in 4.000 kvadratnih metrov poslovnih površin ter se bo v prvi fazi razprostiral na skoraj 52.000 kvadratnih metrih površine. Obsegal bo več kot kot 20.000 paletnih mest in na začetku nudil delovni prostor za 130 zaposlenih.

V neposredni bližini brniškega letališča je letos zrasel tudi velik logistični center podjetja Kuehne + Nagel, ki bo služil kot največji logistični center Novartisa v Evropi. Gre za 90.000 kvadratnih metrov velik kompleks s skoraj 40.000 kvadratnih metrov skladiščnih površin.

L. L.