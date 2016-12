Polzela bo šla v stečaj

"Usklajeno z lastnikom"

20. december 2016 ob 17:45

Polzela/Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski državni holding se je odločil proti dokapitalizaciji Polzele. Ker je podjetje insolventno, bo vodstvo Polzele vložilo predlog za stečaj. V zadnjih letih je prejemalo državno pomoč in ugodna posojila.

SDH je odločitev sprejel na podlagi pregleda poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja, ki ga je pripravila in v ponedeljek oddala direktorica tovarne nogavic Polzela Metka Hrovat. Holding je ugotovil, da je družba glede na stanje premoženja in obveznosti na dan 30. november insolventna, saj je dolgoročno plačilno nesposobna.

Družba je spet tudi kapitalsko neustrezna, saj ima negativen kapital, izguba pa presega polovico osnovnega kapitala. Družba ima tudi blokiran račun zaradi izvršbe finančne uprave, kar posledično pomeni popolno nezmožnost poslovanja. SDH je na podlagi poročila sprejel odločitev, da holding in država ne bosta spet dokapitalizirala Polzele.

"Glede na navedeno mora poslovodstvo ukrepati v skladu z 38. členom stečajnega zakona, kar pomeni, da bo na sodišču vložen predlog za stečaj družbe," so napovedali v upravljavcu državnega premoženja.

"Usklajeno z lastnikom"

Direktorica Hrovatova je povedala, da gre za stvari, ki so bile usklajene z lastnikom, zato "to ni neko veliko presenečenje". "Skupaj z lastnikom smo iskali tisto rešitev, ki bi bila najboljša za podjetje, lastnik je imel v rokah tudi druge vzvode, ki jih je že izkoristil, zato je bil stečaj edina možnost," je dejala Hrovatova.

Na vprašanje, ali bo mogoče v Polzeli ohraniti zdravo jedro, je odgovorila, da bo to odvisno od stečajnega upravitelja, na to pa uprava in lastnik nimata vpliva; je pa to njena velika želja.

Tudi sekretarka Savinjske območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Mojca Stropnik je ugotovila, da SDH glede na ugotovljeno stanje v podjetju druge možnosti ni imel. Družba je bila že v prisilni poravnavi.

Polzeli, ki se že dlje časa spopada s finančnimi težavami, je država v zadnjih letih pomagala večkrat.

Državna pomoč

Najprej ji je novembra 2014 odobrila za milijon evrov državne pomoči, in sicer 500.000 evrov kratkoročnega posojila in državno poroštvo na 500.000 evrov posojila Delavske hranilnice.

V začetku 2015 je bilo nato v okviru prisilne poravnave kratkoročno posojilo države v višini 500.000 evrov, skupaj s 332.000 evrov terjatev iz naslova DDV-ja in okoli 91.000 evrov iz naslova unovčenega jamstva za posojilo po državni jamstveni shemi, konvertirano v kapital. Skupno je bilo tako pretvorjenih za skoraj 923.000 evrov terjatev.

Decembra lani je nato vlada družbi odobrila še za 190.000 evrov pomoči po načelu de minimis.

Državne terjatve v lastniški delež

Ker tudi ta pomoč podjetju ni pomagala splezati na zeleno vejo, se je država v reševanje Polzele spet vključila konec letošnjega poletja, ko je po 2,1 milijona evrov vredni dokapitalizaciji z denarnimi vložki in pretvorbo terjatev v kapital skupaj s SDH-jem postala 100-odstotna lastnica tovarne nogavic.

Kmalu zatem je SDH začel iskati strateškega vlagatelja za nakup podjetja. Čeprav so v preteklosti omenjali nekatere potencialne investitorje, se je izkazalo, da interesa zasebnih vlagateljev za vstop v družbo ni.

Kot so nedavno pojasnili v SDH-ju, so bila dokapitalizacijska sredstva po vplačilu v celoti porabljena, velik del denarja (743.000 evrov) pa je Polzela porabila za plačilo zapadlih obveznosti do finančne uprave.

V holdingu so ugotovili tudi, da doseženi rezultati družbe bistveno odstopajo od načrtovanih rezultatov poslovanja, ki so bili podlaga za odločitev države za sodelovanje v postopku finančne sanacije družbe.

Zapleti s prejšnjim predsednikom uprave

SDH je ob dodatnem nadzoru v podjetju prišel tudi do ugotovitve, da si je nekdanji predsednik uprave Marko Klemenčič, ki je v začetku oktobra nenadoma odstopil, potem ko je obljubljal preporod družbe, izplačeval plačo, ki je bila za 40 odstotkov višja od tiste, določene v pogodbi.

Klemenčič se sicer brani, da je prišlo do nepravilnega obračuna med bruto in neto zneskom, na kar ga je opozoril njegov računovodja, a v SDH-ju so proti njemu vseeno vložili kazensko ovadbo. Očitajo mu tudi zavajanje o dejanskem finančnem stanju podjetja.

Al. Ma.