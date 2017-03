Člani odbora znova neenotni glede Cimosa, a koalicija vztraja pri planu B

Nadaljevanje seje

10. marec 2017 ob 19:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Člani odbora DZ za gospodarstvo so na seji nadaljevali z razpravo glede plana B za reševanje Cimosa, znova pa so se pojavili dvomi, da je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) sama sposobna izpeljati prestrukturiranje.

Kot so pojasnili v ZL-ju, kjer so sejo tudi zahtevali, jih potek dogodkov v zvezi s Cimosom vse bolj skrbi, saj menijo, da se "meša megla". Luka Mesec iz ZL-ja je prepričan, da prenos primera Cimosa z DUTB-ja na Slovenski državni holding (SDH) ni neizvedljiva, saj ima SDH po njegovih besedah predkupno pravico, ki jo je enkrat že uveljavil.

Prepričani so, da lahko Cimosu stabilnost in razvoj zagotovi le država, zato so odboru predlagali, naj vlado pozove, naj omogoči prenos deleža v Cimosu v lasti DUTB-ja na SDH in dokapitalizacijo Cimosa. Predlagali so tudi, naj vladi predlaga, da Cimos uvrsti med strateške naložbe. Odbor je oba predloga zavrnil.

ZL in SDS se strinjata

Podobne dvome o sposobnosti DUTB-ja za uspešno rešitev položaja je poleg Meseca izrazil tudi Marko Pogačnik iz SDS-a, ki je prepričan, da je SDH za prodajo Cimosa bolj primeren. Hkrati je od glavnega izvršnega direktorja DUTB-ja Imreja Balogha želel konkretne podatke o načinu reševanja Cimosa, viru financiranja tega postopka in stroških, ki jih bodo morali poravnati davkoplačevalci.

A Balogh konkretnih podatkov o ceni reševanja ni razkril, je pa poudaril, da je največje zagotovilo za uspešno prestrukturiranje zaupanje trga. "V poslu so pravi preizkus stranke, te pa verjamejo v prestrukturiranje," je dodal. Zagotovil je, da davkoplačevalci ne bodo imeli dodatnih stroškov, saj bo sredstva zagotovil DUTB.

Tomaž Gantar iz DeSUS-a je ocenil, da se SDH "iz očitnih razlogov" z reševanjem Cimosa ne more ukvarjati, vendar pa tudi DUTB po njegovih ocenah ni nesporno primeren za to nalogo. Poudaril je, da se boji, da se bodo tam s Cimosom še naprej ukvarjale isti ljudje kot do zdaj.

Koalicija: Plana B se je treba držati

Koalicija je predlagateljem seje očitala nepotrebno ponavljanje in poudarila, da se je treba držati sprejetega načrta. Jani Möderndorfer iz SMC-ja je bil kritičen do predlagateljev "brezpredmetne seje", saj zgolj ponavljajo že slišane pomisleke. SDS-u je očital, da želi le najti krivca za Cimosovo trenutno stanje, prepričan pa je tudi, da DUTB v tem primeru ne more nadomestiti SDH-ja.

Marko Ferluga, prav tako iz SMC-ja je ob tem izpostavil nesmiselnost tovrstne razprave za tem, ko je vlada že sprejela odločitev o izvajanju plana B. Kot je dejal, se je za prihodnost družbe pomembno držati določenega načrta.

Počivalšek: Pomembna je stabilnost

Tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je povedal, da je trenutno pomembno predvsem najti rešitev za naprej, vprašanja o preteklih odločitvah pa so drugotnega pomena. "Kupcu je vseeno, kdo je lastnik. Pomembna jim je stabilna situacija, ki jim bo omogočala dolgoročnost," je poudaril in ponovil, da pri reševanju Cimosa ne gre za nedovoljeno državno pomoč, temveč prestrukturiranje po načelu zasebnega vlagatelja.

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Miranda Groff Ferjančič je ob tem poudarila, da država Cimosu niti ne more več nameniti sredstev iz proračuna. Pri reševanju Cimosa gre tako za samostojno odločitev DUTB-ja, da se ji pomoč izplača s tržnega vidika.

Sekretar regijskega odbora Sindikata kovinske in elektroinudstrije Slovenije Sašo Ristič pa je dejal, da bo ne glede na njene podrobnosti rešitev treba sprejeti hitro, saj se čas izteka.

Sa. J.