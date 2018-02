Poslovni načrt Luke Koper: Veliko o dobičku, nič o delavcih "luških gazd"

Nadzorniki potrdili poslovni načrt

16. februar 2018 ob 11:02,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 20:09

Koper - MMC RTV SLO, STA

Nadzorni svet Luke koper je potrdil predlagani poslovni načrt skupine, ki predvideva 49 milijonov evrov čistega dobička. Urejanje položaja delavcev, ki delo v Luki opravljajo prek izvajalcev pristaniških storitev (IPS) oziroma "luških gazd" ni bilo del poslovnega načrta.

Čisti prihodki od prodaje naj bi se v letu 2018 zvišali na 228 milijonov evrov. Od tega naj bi čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti znašali 215 milijonov evrov in iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb 13 milijonov evrov. Čisti prihodki od prodaje na ravni skupine Luka Koper naj bi medtem dosegli 232 milijonov evrov, od tega čisti prihodki od prodaje iz tržne dejavnosti 219 milijonov in od izvajanja gospodarskih javnih služb 13 milijonov evrov.

Luka poleg tega načrtuje 55 milijonov evrov dobička iz poslovanja na ravni matične družbe in 57 milijonov evrov na ravni skupine. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) matične družbe je načrtovan v vrednosti 84 milijonov evrov, na ravni skupine pa 86 milijonov evrov. Pri tem načrtujejo 48 milijonov evrov čistega dobička na ravni družbe oziroma 49 milijonov evrov čistega dobička na ravni skupine.

V letu 2018 je ladijski pretovor v Luki načrtovan v vrednosti 23 milijonov ton oz. na enaki ravni kot lani. Največjo rast predvidevajo na strateških blagovnih skupinah kontejnerjev v vrednosti osmih odstotkov in avtomobilov v vrednosti štirih odstotkov, medtem ko bo na skupno raven ladijskega pretovora v letu 2018 v največji meri vplival manjši pretovor blagovne skupine sipkih in razsutih tovorov zaradi načrtovanega enkratnega dogodka, povezanega z obširnejšimi vzdrževalnimi deli in remonta plavža stranke v zaledju.

Bodo delavci IPS ostali pri "gazdah"?

Nadzorniki pa niso obravnavali problematike delavcev IPS-a, ki delo opravljajo v Luki Koper prek podjetij IPS pziroma "luških gazd," o kateri smo na MMC-ju večkrat obširno poročali. Odločitev je še toliko bolj presenetljiva, saj so bila prav pravna tveganja poslovnega modela IPS navedena kot eden izmed razlogov za razrešitev uprave, ki jo je vodil Dragomir Matić, potem ko sta tako inšpektorat za delo kot tudi finančna uprava opozarjala na številne nepravilnosti in nezakonitosti, povezane s tem poslovnim modelom.

Iz povzetka poslovnega načrta sicer izhaja, da je družba sicer pristopila k ureditvi poslovnega odnosa z IPS-om, oblikovana pa je bila tudi delovna skupina za pripravo strategije reševanja problematike IPS-a in pozneje akcijskega načrta za implementacijo strategije. Niso pa finančni učinki reševanja poslovnega odnosa z IPS-om del poslovnega načrta. Spomnimo, da je prejšnji predsednik uprave Dragomir Matić finančne posledice zaposlovanja delavcev IPS-a ocenil na 20 milijonov evrov.

Delavci IPS-a s svojimi zahtevami

Delavci IPS-a pa so medtem oblikovali svoje zahteve na zboru delavcev, ki so ga organizirali Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija - KS 90, Sindikat pristaniških delavcev Slovenije OSO KS 90 in društvo Delavska svetovalnica. Zbora se je udeležilo več deset delavcev IPS-a, ki so izglasovali, da jih lahko predstavniki teh organizacij zastopajo v pogajanjih z upravo Luke za razreševanje te tematike s ciljem direktne zaposlitve vseh delavcev, ki trenutno delo v Luki opravljajo prek IPS-a.

Upravo so pozvali, naj te predstavnike obravnava kot enakovredne partnerje in naj "dosledno upošteva pravila ter predpise o zagotavljanju zdravja in varstva pri delu".

G. C., L. L.