Potica je že dobila svetovno slavo, zdaj gre še po zaščito

Kot zajamčeno tradicionalno posebnost je Slovenija že zaščitila tri jedi

25. maj 2017 ob 15:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po snidenju Melanie Trump in papeža Frančiška je potica dobila mednarodno prepoznavnost, zdaj pa jo kmetijska zbornica želi zaščititi kot tradicionalno posebnost.

Potica bo, če bo prestala vse ustrezne postopke, po novem zaščitena kot tradicionalna posebnost, kar pomeni, da proizvodnja ne bo geografsko omejena, zaščiteni pa bodo receptura, postopek proizvodnje ali sestavine. Na kmetijski zbornici, ki je v tem projektu prevzela glavno vlogo, so se odločili zaščititi potico s petimi nadevi, in sicer orehovim, orehovim z rozinami, rozinovim, pehtranovim in pehtranovim s skuto, proizvajalci iz vzhodne Slovenije pa so pred kratkim predlagali še makov nadev.

Slovenija je do zdaj kot zajamčeno tradicionalno posebnost že zaščitila prekmursko gibanico, idrijske žlikrofe in belokranjsko pogačo.

Dolga birokratska pot do zaščite

Kmetijsko ministrstvo uradno vloge za zaščito slovenske potice še ni prejelo. Če vloga prestane vse ustrezne postopke v Sloveniji, jo mora ministrstvo poslati še v presojo Evropski komisiji za registracijo na ravni EU-ja.



Ko in če je vloga popolna, potem komisija v uradnem listu EU-ja objavi povzetek vloge. Preostale države članice imajo nato tri mesece časa, da podajo ugovor na vlogo. Če komisija ne prejme pripomb, v uradnem listu EU-ja objavi registracijo kmetijskega pridelka ali živila. Ob morebitnih pripombah na vlogo pa državo vlagateljico in države, ki so ugovarjale, pozove, da dosežejo dogovor. Če ta ni dosežen, o vlogi vnovič odloča komisija.

A. Č.