Precejšen upad števila brezposelnih

Statistika registrirane brezposelnosti

5. april 2017 ob 12:28,

zadnji poseg: 5. april 2017 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Konec marca je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 95.189 brezposelih ljudi, kar je 6,1 odstotka manj kot februarja in kar 13,6 odstotka maj kot marca lani.

Marca se je v evidenco brezposelnih na novo vpisalo 5.892 brezposelnih, kar v mesečni primerjavi predstavlja 0,5-, v letni primerjavi pa 3,6-odstoten padec. Med na novo prijavljenimi jih je bilo 3200 zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 789 iskalcev prve zaposlitve ter 868 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 12.042 brezposelnih, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 9690 oseb, kar je 53,7 odstotka več kot februarja in 3,1 odstotka manj kot marca 2016.

Največji upad na območju Murske Sobote

Marca se je brezposelnost glede na februar znižala v vseh območnih službah zavoda, najbolj pa v murskosoboški, in sicer za 8,9 odstotka. Nadpovprečno je brezposelnost upadla še v službah Novo mesto in Ptuj (po -7,4 odstotka), Sevnica (-7,2 odstotka), Maribor (-6,9 odstotka), Kranj (-6,8 odstotka) in Celje (-6,5 odstotka).

V vseh službah zavoda je število registriranih brezposelnih upadlo tudi glede na lanski marec. Službe z največjim letnim padcem so: Novo mesto (-25,1 odstotka), Nova Gorica (-18 odstotkov), Trbovlje (-17,7 odstotka), Sevnica (-15,5 odstotka), Kranj (-15 odstotkov) in Velenje (-14,3 odstotkov).

V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 100.088 brezposelnih, kar je 12,8 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2016.

Nove prijave

V prvem trimesečju leta se je sicer na novo prijavilo 24.794 brezposelnih, kar je 7,5 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (14.782). Prijavilo se je še 2569 iskalcev prve zaposlitve ter 4105 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je v evidenco prijavilo 13,5 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, 6,1 odstotka manj trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 8,6 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Odjavilo pa se je 29.220 brezposelnih, od teh 22.304 zaradi zaposlitve. To je 5,7 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2016.

Al. Ma.