Pred dnevom D za Agrokor

Hrvaška vlada pripravlja zakon o reševanju družb

31. marec 2017 ob 07:07

Zagreb - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Bliža se dan končne odločitve o usodi hrvaškega Agrokorja. Neuradno naj bi uprava podjetja sinoči dosegla dogovor z bankami upnicami o zamrznitvi dolgov, česar pa uradno še niso potrdili.

Hrvaška vlada hkrati za danes pripravlja poseben zakon o reševanju sistemsko pomembnih družb, ki pa naj bi bil po ocenah strokovnjakov protiustaven.

In kdo bo prevzel reševanje usode Agrokorja? Ruske banke upnice, ki imajo v lasti več kot polovico vseh dolgov koncerna, ali hrvaška vlada, ki pripravlja poseben zakon, v javnosti že poimenovan Lex Agrokor? Ruske banke naj bi Agrokorju predlagale sporazum, po katerem bi zamrznile svoje terjatve, a v zameno zahtevajo odstop celotne uprave, in to že v ponedeljek.

Vlada premierja Plenkovića pa pripravlja svojo rešitev, zakon napisan posebej za Agrokor, s katerim naj bi zavarovali interese hrvaškega gospodarstva in finančnega sistema, brusili pa so ga pozno v noč. Zakon naj bi predvideval restrukturiranje Agrokorja v več manjših podjetij, predstavniki Mosta pa naj bi zahtevali popoln umik družine Todorić iz uprave.

Zakon protiustaven?

A sodnik na Trgovinskem sodišču Mislav Kolakušić vladni zakon ocenjuje kot protiustaven. Začasnega predsednika naj bi imenovala vlada, nadzorni odbor ministrstvo za gospodarstvo, medtem ko upniki dejansko ne bi imeli nobenih pravic pri odločanju, opozarja sodnik Kolakušić.

Medtem mediji poročajo, da naj bi postopek prisilne izvršbe terjatev sprožilo še več dobaviteljev, med katerimi omenjajo celo enega največjih, Kraš. Predsednik Mosta in sabora Božo Petrov pa je sinoči potrdil, da je zoper Todorića vložil kazensko ovadbo, zaradi suma prirejanja finančnih poročil Agrokorja.

K. S., Tanja Borčić Bernard