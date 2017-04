Pred poslanci zakon za zaščito Mercatorja

Vlada želi Mercator zaščititi pred izčrpavanjem, zato bodo poslanci po nujnem postopku obravnavali predlog zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo.

"V tem primeru varujemo slovensko podjetje Mercator v odnosu do večinskega lastnika Agrokorja, ki je v težavah," je ob obravnavi predloga zakona na seji matičnega odbora DZ-ja za gospodarstvo pojasnil gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Vlada bi lahko namreč z uveljavitvijo zakona v družbo sistemskega pomena v primeru, ko je večinski lastnik družbe v postopku zaradi insolventnosti, poslala začasnega izrednega člana uprave. Ta bi moral družbo nato ščititi pred denarnimi in blagovnimi tokovi v korist večinskega lastnika, ne bo pa se smel vpletati v redno poslovanje.

Premier Miro Cerar je pred koalicijskim vrhom ocenil, da je predlog zakona v trenutnem položaju smiseln in primeren ukrep, ki je tudi strokovno utemeljen. Cerar je tako prepričan, da je morala država glede na položaj v Agrokorju storiti ta prvi korak, da "ne bi prišlo do izčrpavanja Mercatorja na račun Agrokorja".

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade Ante Ramljak je objavil, da je Agrokor za svetovalca za prestrukturiranje podjetja izbral agencijo AlixPartners iz New Yorka. Gre za eno izmed petih največjih podjetij na svetu, ki se ukvarjajo s takšnimi težavami, kot jih ima hrvaški koncern. Njihovi finančni strokovnjaki so že prispeli v Zagreb, pričakujejo pa, da bodo proces prestrukturiranja Agrokorja končali v letu dni.

Ali je Agrokor že negativno vplival na poslovanje Mercatorja?

V besedilu sicer Mercator, ki zaposluje 10.000 ljudi, ni omenjen, vendar je edino slovensko podjetje, ki izpolnjuje merila za družbo sistemskega pomena, to je najmanj ena milijarda evrov letnih prihodkov in najmanj 6.000 zaposlenih na ozemlju Slovenije.

Počivalšek sicer trdi, da je Mercator trenutno normalno delujoče podjetje, njegove besede pa sta potrdila tudi predstavnika dveh dobaviteljev. S sprejetjem zakona pa bodo preprečili sklepanje za Mercator škodljivih poslov Agrokorja. Tako bo prepovedano dajanje garancij, poroštev in posojil, dodaten nadzor pa bo v družbi izvajal izredni član uprave.

Ali je Agrokor že negativno vplival na poslovanje slovenske družbe, pa bi lahko razkrili rezultati poslovanja v lanskem letu, ki jih bo Mercator predvidoma objavil kmalu. Nekateri mediji so že poročali, da so ti slabši od načrtov, vzrok za to pa naj bi bile tudi nekatere poteze in odločitve Agrokorja kot lastnika. Po neuradnih informacijah Dnevnika naj bi izguba presegla 50 milijonov evrov.

