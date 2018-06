Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 11 glasov Ocenite to novico! Elitni newyorški delniški indeks Dow Jones (24.799 točk) je v torek ostal skoraj nespremenjen, medtem ko je indeks Nasdaq pridobil 0,41 odstotka in končal na rekordni vrednosti 7.637 točk. Applove delnice so se podražile za 0,7 odstotka, Amazonove in Netflixove pa za več kot odstotek. Foto: Reuters Cena 159-litrskega soda severnomorske nafte brent je ta teden zdrsnila pod 75 dolarjev, potem ko je bila pred kratkim že nad 80 dolarji. Foto: Reuters Na Ljubljanski borzi je bilo včeraj največ prometa, 369 tisoč evrov (ob le osmih sklenjenih poslih), z Lukinimi delnicami, ki so se podražile za dobra dva odstotka, na 32 evrov. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Sorodne novice Lastniki Cinkarne Celje niso zadovoljni s tujo ponudbo, delnice bi kupovali sami Dodaj v

Pred srečanjem G7: bo Trump pomiril strasti?

Apple vedno bliže bilijonu tržne kapitalizacije

6. junij 2018 ob 07:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zdi se, da se finančni trgi zadnje dni bolj ozirajo na spodbudne gospodarske podatke kot na nevarnost trgovinske vojne. Cvetijo predvsem tehnološke delnice – indeks Nasdaq je dosegel nov rekord.

Ta teden se bodo v Kanadi srečali voditelji držav G7. Napetosti med ZDA in največjimi trgovinskimi partnerji se stopnjujejo, osrednje vprašanje je, ali bo Donald Trump, ki je letos z napovedjo višjih carin na številne izdelke zelo razburkal dogajanje, stvari izboljšal ali poslabšal. Trenutna gospodarska slika je zelo dobra. To ne velja le za ZDA (stopnja brezposelnosti je maja nazadovala na 3,8 odstotka, kar je 18-letno dno), ampak za ves svet. Lani je bila svetovna gospodarska rast 3,7-odstotna, letos (3,8) in naslednje leto (3,9) bo po napovedih še malce višja. A največja nevarnost, da se to ne zgodi, je prav trgovinska vojna. Izračuni Evropske centralne banke so pokazali, da bi bil lahko svetovni BDP ob uvedbi višjih carin največjih trgovinskih partneric nižji za eno odstotno točko.

Apple vedno bliže astronomskemu bilijonu

Vlagatelji na največjih svetovnih borzah se očitno ne bojijo najhujšega, z manj napetosti pa opazujejo tudi dogajanje v Italiji (Contejeva vlada je dobila zaupnico v senatu). V ospredju so tehnološke delnice. Frankfurtski indeks TecDax je dosegel najvišjo raven po zlomu delnic podjetij pikakom leta 2001, medtem ko je newyorški indeks Nasdaq v ponedeljek dosegel nov rekord, potem ko je Microsoft najavil, da za 7,5 milijarde dolarjev prevzema GitHub, kar je Microsoftove delnice dvignilo na zgodovinsko visoko vrednost. Če je včeraj Dow Jones (24.799 točk) rahlo zdrsnil, je Nasdaq nadaljeval rast in nov mejnik prestavil na 7.644 točk. Letos se je tako njegova vrednost povzpela že za več kot deset odstotkov. Tudi Applove in Amazonove delnice so dosegle novo rekordno vrednost, pri čemer Applu do tržne kapitalizacije bilijon dolarjev (tisoč milijard) manjka le še desetodstotna rast delnice.

Vrednosti največjih kriptovalut in tedenska sprememba, 5. junij ob 20.30:

BITCOIN +2,05 % 7.675 USD ETHER +7,85 % 610 RIPPLE +12,2 % 0,67 BITCOIN CASH +16,1 % 1.150 LITECOIN +0,7 % 121 CARDANO +7,6 % 0,22



Trump lahko hitro vpliva na gibanje indeksov

"Trg budno opazuje dogajanje v Italiji. Prejšnji teden je prevladoval strah pred njenim izstopom iz evrskega območja, zato so močno poskočile zahtevane donosnosti italijanskih obveznic. Ko so iz novooblikovane vlade prišli bolj pomirjujoči toni – o izstopu iz EU-ja vlada ne razmišlja, ima pa v načrtu dvig DDV-ja –, so se strasti pomirile. Vse turbulence se odražajo na vrednosti evra, ki vztraja tik pod 1,17 dolarja. Vlagatelji se bojijo tudi nevarnosti trgovinske vojne. Donald Trump je dejavnik, ki lahko delniške indekse hitro pošlje v eno ali drugo smer. Cena nafte brent se je spustila pod 74 dolarjev, v ospredju je zlasti zgodba z Iranom. Cena med 50 in 70 je sicer idealna, da ne bi prišlo do nove recesije," je dogajanje na finančnih trgih povzel Tomislav Apollonio iz Abanke.

.

Wilson pravi, da medved že lomasti na borzah

Mike Wilson, glavni strateg za ameriški delniški trg pri banki Morgan Stanley, kljub rekordu indeksa Nasdaq pravi, da so delnice že sredi cikličnega medvedjega trenda, ki utegne trajati do konca naslednjega leta. Wilson poudarja, da je vsak sektor letos že utrpel vsaj enajstodstotni padec, nekateri pa so od vrha oddaljeni tudi dvajset odstotkov. Wilsonova definicija medvedjega trenda se nekoliko razlikuje od "pravil" Wall Streeta. "Ni nujno, da je trg od vrha oddaljen dvajset odstotkov, kot pravi definicija. Medvedji trend pomeni tudi zahtevnejše okolje, ko je težje zaslužiti denar in ko je volatilnost precej višja. Wilsonovo sporočilo je precej podobno tistemu, ki ga je prejšnji mesec svojim strankam poslala banka Morgan Stanley, ko je zapisala, da je konec obdobja, ko je bilo investiranje precej enostavno, saj grozijo inflacija, politična nestabilnost in zaostrovanje denarne politike."



Gorenjeva zgodba poživila Ljubljansko borzo

Na Ljubljanski borzi je indeks SBITOP pridobil 0,8 odstotka in se spet zavihtel nad 900 točk. Med najprometnejšimi so še naprej Gorenjeve delnice (tečaj: 11,85 evra), potem ko je kitajski Hisense objavil, da za delnico ponuja 12 evrov. Zgodba vsekakor pozitivno vpliva na celoten trg, meni Tomislav Apollonio: "Fizične osebe denar, ki ga dobijo od prodaje Gorenjevih delnic, prelivajo v preostale blue-čipe. Kupnina se steka predvsem v delnice Krke, Petrola, Telekoma in Triglava, špekulantje pa kupujejo Intereuropo, saj se je prodajni postopek pomaknil korak naprej. Spremljamo tudi dogajanje s prodajo Cinkarne, ponujena cena v vrednosti 246,52 evra se nam zdi prenizka."

Tomaž Okorn