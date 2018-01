Predsednik sveta delavcev zanika belo stavko v Luki Koper. Zamude nastajajo zaradi upoštevanja varnosti.

Nekateri ladjarji se bodo preusmerili v Trst

27. januar 2018 ob 16:28

Koper - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Uprava Luke Koper ima težavo, saj zaradi nesoglasij s sindikati nastajajo zamude pri pretovoru blaga. O tem so obvestili poslovne partnerje, ki pa bi lahko, da se izognejo težavam, ladje preusmerili v druga pristanišča.

Zaposleni, predvsem žerjavisti, se bojijo, pravi predsednik sveta delavcev Mirko Slosar in zanika, da bi šlo za belo stavko. "V Luki Koper se dela strogo po pravilih, da se upošteva varstvo pri delu, in to traja dalj časa," pravi Slosar. V praski to pomeni, da se pretovor zabojnikov opravlja dalj časa, kot se je do zaostrovanja.

Predsednik Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije Emil Bandelj danes še ni mogel oceniti posledic upočasnjenega dela. Predsednik uprave Dimitrij Zadel pa se je v Odmevih vprašal, ali se je prej sploh upoštevalo varstvo pri delu glede na to da, so se zdaj postopki znatno upočasnili.

Tisti ladjarji, ki pretovarjajo tudi v Trstu, bodo lahko tovor, da bi se izognili zamudam, preusmerili tja. V Luki zagotavljajo, da vodstvo s predstavniki sindikatov intenzivno išče rešitve. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti pa je upravi med drugim poslal poziv, v katerem zahteva navzočnost signalista za vso pretovorno mehanizacijo, da se izdela ocena tveganja za vsa delovna mesta, in še pojasnilo, zakaj uprava z nekaterimi partnerji še ni podpisala pogodb za letošnje leto. To, dodajajo, povzroča tveganje za poslovanje.

Tjaša Škamperle, Radio Koper