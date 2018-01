Predstavniki madžarske vlade prihajajo na vljudnostni obisk glede drugega tira

Obisk infrastrukturnega ministrstva

20. januar 2018 ob 12:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki madžarske vlade, ki jih bo vodil državni podsekretar za promet na ministrstvu za nacionalni razvoj Lazslo Masoczi, bodo obiskali državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Jureta Lebna.

Na infrastrukturnem ministrstvu so pojasnili, da gre za vljudnostni obisk predstavnikov madžarske vlade. Leben jih bo seznanil z dogajanjem v povezavi z drugim železniškim tirom Divača–Koper.

Med drugim tudi s sklepi komisije DZ-ja za nadzor javnih financ v povezavi s projektom, ki je prejšnji teden od vlade zahtevala pripravo načrta projekta brez udeležbe Madžarske, vlada pa ji je v četrtek odgovorila, da načrta gradnje drugega tira brez sodelovanja Madžarske ne more pripraviti, kar so sicer že na seji komisije ves čas poudarjali vladni predstavniki.

Madžarsko sodelovanje do 200 milijonov evrov

Razlogov je več, eden izmed njih je znatno javnofinančno breme za proračun, če Madžarska ne bi sodelovala pri projektu.

Sodelovanje Madžarske sicer predvideva finančna konstrukcija projekta drugi tir Divača–Koper, obe strani se o sporazumu o sodelovanju še pogovarjata. Madžarska bi v projektu sodelovala z do 200 milijonov evrov visokim kapitalskim vložkom v 2TDK, kaj bi dobila v zameno, pa še ni znano.

Ugibanja, da bi vlada lahko posegla v koncesijsko pogodbo z Luko, so na ministrstvu že večkrat zavrnili, zagotavljajo tudi, da se koncesijsko območje in lastništvo Luke Koper ne bosta spreminjali.

Prihaja tudi gospodarska delegacija

Predstavnike madžarske vlade naj bi v ponedeljek spremljala močna gospodarska delegacija, toda ta del obiska je po navedbah ministrstva v organizaciji madžarskega veleposlaništva v Sloveniji. V delegaciji naj bi bili po navedbah časopisov Delo in Primorske novice med drugim predstavniki madžarskega Mola in dveh železniških prevoznikov - Gysev Carga in Hungraila. Oba železniška prevoznika se zanimata za pridobitev dovoljenja za vleko vlakov po slovenskih železnicah.

Po neuradnih informacijah Dela in Primorskih novic naj bi Madžari obiskali tudi Slovenske železnice in Luko Koper. V Luki so povedali, da jih je madžarsko veleposlaništvo zaprosilo za sprejem gospodarske delegacije, prosili so za predstavitev pristanišča in družbe ter načrtov za razvoj. Predstavitev bodo pripravili tudi na Slovenskih železnicah.

