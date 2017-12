Predstavniki vojaške industrije želijo še več sodelovanja s Slovensko vojsko

V zadnjih letih se povečuje izvoz obrambnih izdelkov

3. december 2017 ob 16:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Obrambno ministrstvo bo v skladu z lanskim strateških pregledom obrambe v prihodnjih letih postopno povečevalo sredstva za opremljanje Slovenske vojske in za raziskave ter razvoj.

S tem se ponujajo nove priložnosti tudi za sodelovanje z grozdom obrambne industrije, ki združuje 27 podjetij in več kot 2300 zaposlenih. Predstavniki obrambne industrije tako od ministrstva pričakujejo, da domače proizvajalce vojaške opreme čim bolj vključi v svoje nabave.

Grozd obrambne industrije združuje domače ponudnikov proizvodov in storitev na področju obrambe, varnosti in zaščite. Po besedah direktorja Jožeta Renarja si podjetja želijo, da bi obrambno ministrstvo povečalo sredstva za razvoj vojaške opreme.

"Prepričani smo, da moramo v Sloveniji pri nakupu nove opreme ne le zadovoljiti potrebe naših obrambnih zmogljivosti, ampak ob tem omogočiti intenzivno vključevanje slovenske obrambne industrije in krepitev domače industrijsko tehnološke baze za potrebe Slovenije in Nata," je dejal Renar.

Obrambna ministrica Andreja Katič za prihodnje napoveduje še boljše sodelovanje z domačimi podjetji, izpostavila je tudi konstantno povečevanje izvoza obrambnih izdelkov v zadnjih letih in več evropskih sredstev za raziskave in razvoj.

"Glede na to, da obrambno ministrstvo v prihodnjih letih dobiva več sredstev in bomo lahko pričeli s postopno modernizacijo SV, bi se ta podjetja lahko povezala in sodelovala pri samih razpisih in tudi pri vzdrževanju in nadgradnji obstoječih sistemov," je dejala ministrica.

Generalni direktor direktorata za logistiko na Ministrstvu za obrambo Željko Kralj ob tem izpostavlja, da Slovenska vojska že zdaj uporablja opremo nekaterih domačih proizvajalcev, denimo zložljive turne smuči Elan, brezpilotna letala podjetja C-Astral in pištole podjetja Arex.

"Več kot pol leta smo sodelovali pri preizkusu te oborožitve po Nato tehnologiji. Znanje in preizkus na ministrstvu sta omogočili podjetju, da je prodrlo na tuji trg. Danes je več kot 20.000 teh pištol prodanih," je poudaril.

Kralj dodaja, da ministrstvo trenutno za raziskave in razvoj nove opreme na letni ravno namenja od 500-600 tisoč evrov.

Jure Čepin, Radio Slovenija