Prevaljski obrat Leka bodo širili in dodatno zaposlovali

Trenutno je tam zaposlenih 246 ljudi

27. januar 2017 ob 12:00

Prevalje - MMC RTV SLO/STA

Novartis, pod okrilje katerega sodi družba Lek, je potrdil širitev proizvodnje na Prevaljah - do leta 2019 bodo zgradili nov objekt za proizvodnjo širokospektralnega antibiotika in dodatno zaposlovali.

"Naložba bo povečala sedanje zmogljivosti, projekt bo trajal več let," so sporočili iz farmacevtske družbe Lek in pojasnili, da bodo - če se bo vse odvijalo po načrtih - prve proizvodne linije zagnali v letu 2019 in jim postopno dodajali nove do leta 2023.

Ob tem so v sporočilu za javnost dodali, da je Novartis v razvoj in posodobitev zmogljivosti na Prevaljah v zadnjih desetih letih vložil več kot 30 milijonov evrov. Podlaga za novo naložbo so visoka kakovost procesov in izdelkov ter znanje in izkušnje, ki odlikujejo Novartisovo koroško enoto, še navajajo v Leku.

"Povpraševanje v zadnjem času stalno narašča, in da bi mu zadostili, smo v zadnjih letih uvedli številne izboljšave procesov. Zadovoljni smo, da se je Novartis odločil za to naložbo, saj bomo s povečanjem sedanjih zmogljivosti omogočili nadaljnji razvoj lokacije in zaposlovanje," je odločitev o širitvi komentiral direktor proizvodnje penicilinskih izdelkov Prevalje Zlatko Ajd.

Znano je namreč, da je imel Lekov prevaljski obrat pri odločitvi o širitvi močno notranjo konkurenco.

Kakovostna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo

V Lekovem obratu na Prevaljah je bilo sicer konec leta 2016 skupno 246 zaposlenih, kar je devet odstotkov več kot leto prej. Kot navajajo v Leku, je širitev dejavnosti na lokaciji Prevalje skladna tudi z razvojnimi usmeritvami regije, saj se s tem uresničuje razvoj kakovostnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Med bistvenimi vidiki, ki so prispevali k Novartisovi odločitvi za širitev poslovanja na Prevaljah, so dosežki na področju varovanja okolja, zdravja in varnosti, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Na vrhu družbe Lek se sicer napovedujejo menjave - po poročanju časnika Delo bo položaj predsednika uprave družbe zapustil Vojmir Urlep, ki družbo vodi zadnji deset let.

T. K. B.