Prevaljski obrat Leka bodo širili in dodatno zaposlovali

Trenutno je tam zaposlenih 246 ljudi

27. januar 2017 ob 12:00

Prevalje - MMC RTV SLO/STA

Novartis, pod okrilje katerega sodi družba Lek, je potrdil širitev proizvodnje na Prevaljah – do leta 2019 bodo zgradili nov objekt za proizvodnjo širokospektralnega antibiotika in dodatno zaposlovali.

"Naložba bo povečala sedanje zmogljivosti, projekt bo trajal več let," so sporočili s farmacevtske družbe Lek in pojasnili, da bodo – če se bo vse odvijalo po načrtih – prve proizvodne linije zagnali v letu 2019 in jim postopno dodajali nove do leta 2023.

Ob tem so v sporočilu za javnost dodali, da je Novartis v razvoj in posodobitev zmogljivosti na Prevaljah v zadnjih desetih letih vložil več kot 30 milijonov evrov. Podlaga za novo naložbo so visoka kakovost procesov in izdelkov ter znanje in izkušnje, ki odlikujejo Novartisovo koroško enoto, še navajajo v Leku.

"Povpraševanje v zadnjem času stalno narašča, in da bi mu zadostili, smo v zadnjih letih uvedli številne izboljšave procesov. Zadovoljni smo, da se je Novartis odločil za to naložbo, saj bomo s povečanjem sedanjih zmogljivosti omogočili nadaljnji razvoj lokacije in zaposlovanje," je odločitev o širitvi komentiral direktor proizvodnje penicilinskih izdelkov Prevalje Zlatko Ajd.

Znano je namreč, da je imel Lekov prevaljski obrat pri odločitvi o širitvi močno notranjo konkurenco.

Kakovostna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo

V Lekovem obratu na Prevaljah je bilo sicer konec leta 2016 skupno 246 zaposlenih, kar je devet odstotkov več kot leto prej. Kot navajajo v Leku, je širitev dejavnosti na lokaciji Prevalje skladna tudi z razvojnimi usmeritvami regije, saj se s tem uresničuje razvoj kakovostnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Med bistvenimi vidiki, ki so prispevali k Novartisovi odločitvi za širitev poslovanja na Prevaljah, so dosežki na področju varovanja okolja, zdravja in varnosti, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Na vrhu družbe Lek se sicer napovedujejo menjave – po poročanju časnika Delo bo položaj predsednika uprave družbe zapustil Vojmir Urlep, ki družbo vodi zadnji deset let.

T. K. B.