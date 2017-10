Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marjan Batagelj lastniško obvladuje družbo Postojnska jama. Ta bo največja lastnica holdinga Certa, ki združuje cerkljansko turistično ponudbo ter tovarni Eta in Tik. Foto: Radio Koper Sorodne novice V Cerknem po prevzemni ponudbi za Certo Holding zaskrbljeni Postojnska jama namerava prevzeti Certo Holding Dodaj v

Prevzemna ponudba Postojnske jame za Certo je uspela

Marjan Batagelj bo tako lastniško obvladoval smučišče Cerkno ter podjetji Eta Cerkno in Tik Kobarid

13. oktober 2017 ob 18:13

Postojna - MMC RTV SLO, Radio Koper

Ponudba družbe Postojnska jama za prevzem cerkljanskega Certa Holdinga, ki se je iztekla v četrtek, je uspela. Direktor Postojnske jame Marjan Batagelj je potrdil, da bodo na skupščini sodelovali kot največji posamični lastnik Certe Holdinga.

Natančno število oziroma odstotek pridobljenih delnic lahko po besedah Batagelja razkrijejo šele po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev. Je pa vnovič izrazil veliko zadovoljstvo nad odzivom na prevzemno ponudbo in prepričanje, da bo skupščina 30. oktobra izvedena spoštljivo in dostojanstveno.

Postojnska jama je delnice Certe Holdinga kupovala po 3,2 evra. Prag uspešnosti, določen pri 50 odstotkih in eni delnici, je bil pozneje umaknjen iz prevzemne ponudbe.

Spomnimo, da ima Certa Holding v posredni lasti hotel in smučišče Cerkno ter podjetji Eta Cerkno in Tik Kobarid. Prevzemnik je v ponudbi zapisal, da v lastniško strukturo Certe Holdinga vstopa kot strateški vlagatelj z vizijo razvoja celotne skupine Certa in povezovanja turističnih ciljev. Načrtuje tudi spremembi dveh členov statuta Certe Holdinga, ki se nanašata na omejitev prenosljivosti delnic in na omejitev glasovalnih pravic.

Nina Brus, Radio Koper