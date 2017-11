Pri dveh rejcih našli jajca s fipronilom

Vse preostalo varno za uživanje

15. november 2017 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Uprava za varno hrano je pri dveh slovenskih rejcih ugotovila prisotnost nevarnega insekticida fipronila v jajcih. Okužena jajca so umaknili iz prodaje, pri enem od rejcev pa so odredili prepoved nadaljnje vzreje.

Po poletni aferi, ko so v več evropskih državah odkrili jajca s škodljivim insekticidom fipronilom, je zdaj uprava za varno hrano ta škodljivi pesticid potrdila še pri jajcih dveh slovenskih rejcev kokoši. Pri katerih, niso povedali. Enemu od njiju so odredili umik vseh jajc iz prometa, drugemu pa prepoved prometa z jajci in kokošmi nesnicami. Na inštitutu za javno zdravje zagotavljajo, da oporečna jajca ne pomenijo akutnega tveganja za zdravje ljudi.

Inšpektorji so ugotovili, da je eden od rejcev za zatiranje rdeče pršice pri perutnini uporabil insekticid, ki je sicer dovoljen za zatiranje parazitov pri psih in mačkah. "Absolutno pa uporaba fipronila na rejnih živalih, torej živalih, ki so namejene za proizvodnjo hrane, ni dovoljena," je pojasnil Matjaž Guček z uprave za varno hrano.

Drugi rejec ni uporabljal fipronila, zato ni znano, kako je snov prišla v jajca.

Blaž Erhatič, ki na ekološki kmetiji v okolici Ormoža skrbi za 3.000 kokoši in približno milijon jajc na leto proda v Avstrijo, si ne predstavlja, da bi ob tej veliki aferi in velikem tveganju uporabljal škodljivi insekticid. "Kar se tiče higienskih predpisov, moramo izpolnjevati vse pogoje, od razkuževanja do vzorčenja salmonele in med drugim se moramo tudi proti tej pršici boriti. Posebej mi rejci, ki smo iz ekološke reje, smo še toliko bolj omejeni in so pač druge alternative, da se borimo proti tem rdečim pršicam," je povedal.

Tveganja za ljudi ni, zagotavljajo na Nacionalnem institutu za javno zdravje (NIJZ). "Ljudem ne priporočamo kakšnih posebnih ukrepov ob tem dogodku. S tem, da naj pač spremljajo priporočila uprave za varno hrano. Zaenkrat pa naj uživajo jajca, ki jih imajo doma in ki so naprodaj v trgovinah," je izjavila Urška Blaznik z inštituta.

A vprašanj je še veliko. Od tega, kako dolgo je rejec uporabljal fipronil oziroma kako dolgo so bila taka jajca na trgu. Ta snov namreč lahko v živali ostane več mesecev. Brez odgovora je ostalo tudi vprašanje, v katerih trgovinah prodajajo ta jajca, in katera rejca sta jih pridelovala.

"Mi še izvajamo določene aktivnosti v zvezi s to afero oziroma s tema dvema proizvajalcema, tako da bi razkritje takih informacij bolj škodilo kot koristilo," je dejal Guček. Je pa obenem zagotovil, da nadzor poteka in da bodo inšpektorji pregledali še vse ostale kmetije, ki jih do zdaj niso. Ugotovitve inšpekcijskih pregledov bodo znane prihodnji mesec.

Tadeja Anžlovar, Aleksandra Trupej, TV Slovenija