Pri dvigu gotovine na Hrvaškem raje izberite "brez konverzije"

Banke lahko zaračunajo tudi dvig neevrskih valut

27. april 2018 ob 10:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Obiskovalcem držav, katerih valuta ni evro, banke svetujejo, naj preverijo stroške plačil in dvigov s plačilnimi karticami. NLB svojim komitentom priporoča, naj za dvig gotovine na bankomatih raje uporabijo debetno, in ne kreditne kartice, ter izberejo možnost brez konverzije.

Pri dvigu gotovine na bankomatih na Hrvaškem je torej bolje izbrati možnost brez konverzije, saj banka zaračuna pretvorbo valute po določenem tečaju. V primeru izbire s konverzijo pa to valuto zamenja po svojem tečaju, kar je dražje.

"Pri dvigu na bankomatu v kunah svetujemo, da izberete možnost brez konverzije, torej v lokalni valuti, saj se s tem izognete nepričakovanim stroškom," so opozorili v NLB.

Nadomestilo za dvig gotovine, ki ni v evrih

Banka lahko komitentu poleg provizije za dvig na bankomatih drugih bank zaračuna tudi nadomestilo za dvig gotovine, ki ni v evrih. Komitenti naj zato preverijo, ali njihova banka zaračuna dvig neevrskih valut in kolikšni so ti stroški.

Nekatere banke tega nadomestila ne zaračunavajo, nekatere imajo določen fiksen znesek ne glede na višino dviga. Enega največjih so imeli do 20. aprila v NLB-ju, a so iz banke nedavno sporočili, da "nadomestila v višini 1,5 odstotka od zneska dviga gotovine ali nakupa za procesiranje transakcij, ki niso v evrih, do nadaljnjega ne bodo zaračunavali".

Za dvig na bankomatu se kreditna kartica ne izplača

Za kreditne plačilne kartice, kot sta Mastercard in Visa, v NLB-ju svetujejo, naj jih imetniki uporabljajo za plačevanje na prodajnih mestih. A tudi pri tem naj pazijo, da izberejo možnost plačila v lokalni valuti ali brez konverzije.

Pri dvigu na bankomatu s temi karticami pa je provizija znatno višja, saj je praviloma določena v odstotku zneska dviga, so spomnili. Dodali so, naj imetniki preverijo še, kakšen mesečni limit imajo na karticah, ki jih bodo uporabljali na poti.

