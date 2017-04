Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Med delnicami, ki so vključene v frankfurtski delniški indeks DAX30, so se včeraj najbolj, za 3,7 odstotka (na 15,83 evra), podražile Lufthansine. Pri francoski banki Exane-BNP so ciljno vrednost delnic zvišali na 18 evrov. Foto: Reuters Čeprav Tesla vse od ustanovitve še ni poslovalo z dobičkom, delnice nezadržno pridobivajo in se povzpele tudi prek 310 dolarjev, s čimer je tržna kapitalizacija proizvajalca električnih vozil višja od vrednosti General Motorsa. Tisti, ki so s kratkimi pozicijami (short) pričakovali padec Teslinih delnic, so samo v ponedeljek skupno izgubili 261 milijonov dolarjev, letos pa je izguba že več kot trimilijardna. Foto: Tesla Včeraj je bilo med 16. in 17. uro med vlagatelji opaziti precej preplaha, tako da so delniški indeksi občutno izgubljali. Vzrok naj bi bile geopolitične napetosti. To je zelo koristilo cenam zlata, ki so se povzpele nad 1.270 dolarjev in dosegle letošnji vrh. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pri Saxo Bank opozarjajo na možnost recesije

LJSE: Zadovoljstvo z napovedanimi dividendami

12. april 2017 ob 06:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters

V času, ko vse pomembne ustanove navzgor popravljajo napovedi gospodarske rasti, je kar presenetljivo, da si kdo upa govoriti o veliki verjetnosti recesije v naslednjem letu.

Glavni ekonomist pri danski investicijski banki Saxo Bank Steen Jakobsen je ob spremljanju posojilne dejavnosti in inflacije ter pričakovanjem, da se bo učinek "Trumpmanije" (optimizma, ki ga je z napovedjo ustvarjanja ugodnejšega podjetniškega okolja sprožil Donald Trump) izpel, presenetil z napovedjo, da je v bližnji prihodnosti (12 do 18 mesecev) po njegovem modelu več kot 60-odstotna možnost za recesijo.

Evropa bo "premagala" ZDA

To je povsem v nasprotju s finančnimi trgi, ki možnost za recesijo v naslednjem letu oziroma letu in pol ocenjujejo le na okrog desetodstotno. Jakobsen je še prepričan, da bo letos glavno gibalo svetovne gospodarske rasti predstavljala Evropa, ki bo ZDA "premagala" tako v drugem kot v tretjem letošnjem četrtletju. Podobno menijo številni analitiki, ki zato tudi popravljajo ciljne vrednosti evropskih delniških indeksov.

Indeks Zew najvišje v skoraj dveh letih

Pri JPMorgan menijo, da so evropske delnice še precej poceni v primerjavi z ameriškimi. V Nemčiji se medtem krepi optimizem podjetnikov. Včeraj objavljen indeks Zew je splezal na najvišjo raven v zadnjih skoraj dveh letih. Novica je nekoliko okrepila evro, borzi v Frankfurtu pa ni pomagala in indeks DAX (12.139 točk) je izgubil pol odstotka. Opaziti je bilo umiritev trgovanja pred bližnjimi velikonočnimi prazniki, popoldne pa so sledili še negativni impulzi z Wall Streeta, kjer se je trgovanje zaradi geopolitičnih napetosti začelo pesimistično.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 11. april:



GORENJE +1,34 % 6,79 EUR INTEREUROPA +6,25 % 1,70 TELEKOM -0,90 % 86,00 PETROL +2,37 % 345,00 KRKA +1,97 % 53,38 ZAV. TRIGLAV +1,01 % 26,56 LUKA KOPER +0,68 % 29,70 SAVA RE +1,01 % 16,16





Jutri četrtletne objave finančnih velikanov

V četrtek, ko bodo tudi newyorške borze še zadnjič pred prazniki odprle svoja vrata, bodo poslovne rezultate objavile banke JPMorgan, Citigroup in Wells Fargo, kar bo pomemben pokazatelj, ali je bila rast finančnih delnic po ameriških predsedniških volitvah upravičena, od četrtletnih objav pa bo v veliki meri tudi odvisno, kako se bo Wall Street gibal v naslednjem tednu ali dveh.

Vrednotenja precej nad dolgoletnim povprečjem

Dobički podjetij, ki so vključeni v širši newyorški delniški indeks S&P 500, naj bi po napovedih analitikov v prvem letošnjem četrtletju napredovali za dobrih deset odstotkov. Ker se z delnicami, ki jih vključuje ta indeks, v povprečju trguje pri 17,4-kratniku pričakovanega dobička, kar je precej nad dolgoletnim povprečjem (15), bo za zaupanje vlagateljev še toliko pomembneje, da bodo poslovni rezultati res dosegli pričakovanja.

Borzniki zadovoljni z napovedanimi dividendami

Indeks SBITOP (782 točk) je v torek ostal skoraj nespremenjen. "Trgovanje v zadnjih dneh poteka dokaj mirno. Večjih sprememb tečajev pomembnejših delnic ni opaziti, manjša dejavnost vlagateljev pa se je odrazila tudi na prometu. Pomembnejši izdajatelji so po večini objavili predloge dividend. V splošnem so predlogi dobri, kar bi v prihodnje lahko pozitivno vplivalo na trgovanje, upoštevaje zadnjo skupščino Petrola pa so apetiti delničarjev še večji, saj je bila izglasovana višja dividenda od prvotno predlagane," nam je povedal Matjaž Bernik iz Ilirike.

Tomaž Okorn