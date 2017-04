Primanjkuje na tisoče stanovanj, a občine nimajo denarja za zidanje

Največje pomanjkanje je v ljubljanski občini

8. april 2017 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po vsej Sloveniji primanjkuje približno 11.000 najemnih stanovanj in bivalnih enot, vendar ima večina občin v načrtih le obnovo obstoječega stanovanjskega fonda in ne drugih projektov.

Anketa republiškega stanovanjskega sklada, ki jo je izvedel konec lanskega leta med občinami, je pokazala, da po državi primanjkuje 9.167 javnih najemnih stanovanj in še 1.120 drugih najemnih stanovanj, kot so službena, tržna ali namenska.

Potrebe so največje v osrednjeslovenski statistični regiji in znotraj nje še posebej v mestni občini Ljubljana, kjer primanjkuje kar 4.200 tovrstnih stanovanj.

Največ potreb po drugih najemnih stanovanjih pa ima obalno-kraška statistična regija oz. mestna občina Koper, in sicer 600, je sklad zapisal v poročilu, ki ga je pred kratkim posredoval ministrstvu za okolje in prostor.



Manjka tudi oskrbovanih stanovanj

Od 212 povabljenih občin se jih je odzvalo 153 občin, kar pomeni 72-odstotno odzivnost. Sodeč po njihovih odgovorih po Sloveniji primanjkuje 599 bivalnih enot, vnovič največ v Ljubljani (295). Izrazile so tudi potrebo po 540 oskrbovanih stanovanjih, od tega bi jih morali več kot polovico zgraditi v savinjski in gorenjski statistični regiji skupaj.

Iz odgovorov nekaterih občin je moč ugotoviti, da občine vodijo aktivno stanovanjsko politiko na področju priprave in sprejema urbanističnih aktov za realizacijo investicijskih projektov za stanovanjsko gradnjo in s tem povečanje stanovanjskega fonda, a nimajo lastnega denarja za njihovo gradnjo. Zato večina občin v prihodnjih letih načrtuje le obnovo obstoječega stanovanjskega fonda.

A. Č.