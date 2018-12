Primer Huawei: Po plačilu večmilijonske varščine Meng Vandžov na prostosti

Med drugim jo čaka elektronski nadzor

12. december 2018 ob 00:20

Vancouver - MMC RTV SLO, Reuters

Po plačilu varščine v višini 10 milijonov kanadskih dolarjev (6,5 milijona evrov), od tega 7 milijonov kanadski dolarjev (4,6 milijona evrov) v gotovini je kanadski sodnik finančni direktorici kitajskega Huaweia Meng Vandžov dovolil na prostost. Na sodišču se mora znova zglasiti 6. februarja.

Ob tem je morala hči ustanovitelja kitajskega telekomunikacijskega tehnološkega velikana Huawei pristati na izpolnitev še nekaterih drugih pogojev: brez obvestila ne sme zapustiti svojega bivališča, predati je morala vse potne liste in druge dokumente, za nove pa ne more zaprositi, pristati je morala na elektronski nadzor, med 23. uro zvečer in 6. uro zjutraj pa tudi ne sme zapustiti svojega doma.

Iz kitajskega tehnološkega giganta so sporočili, da zaupajo v kanadski oz. ameriški pravni sistem, da bo v naslednjih postopkih prišel do pravičnih zaključkov.

46-letnico so 1 .decembra v Kanadi prijeli zaradi domnevnega kršenja sankcij proti Iranu, ZDA pa zahtevajo njeno izročitev. Kanadsko tožilstvo je nasprotovalo odobritvi varščine zaradi domnevne nevarnosti pobega.

Peking je zaradi njenega prijetja zelo razburjen in je že zagrozil, da bo zaostril trgovinsko vojno z ZDA, poroča BBC. Od Kanade so takoj po prijetju zahtevali takojšnjo izpustitev finančne direktorice.

K. T.