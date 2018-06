Pripravljalna dela za drugi tir se bodo začela po uskladitvi naložbenega programa

Za pripravljala dela na voljo 44,3 milijona evrov

11. junij 2018 ob 16:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Še pred uveljavitvijo zakona o drugem tiru naj bi stekla pripravljalna dela za gradnjo drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, za katera je Slovenija pridobila 44,3 milijona evrov evropskih sredstev.

Na infrastrukturnem ministrstvu si prizadevajo, da bi se pripravljalna dela za drugi tir začela čim prej, kot so pojasnili, takoj po uskladitvi naložbenega programa, ki pomeni podlago za začetek del še pred uveljavitvijo zakona o drugem tiru.

Trenutno tako skupaj z ministrstvom za finance pregledujejo naložbeni program, ki so ga pripravili na 2TDK-ju in je podlaga za začetek pripravljalnih del oz. gradnjo dostopnih cest še pred uveljavitvijo zakona.

Po uskladitvi in potrditvi naložbenega programa bo direkcija za infrastrukturo kot nosilec projekta pred uveljavitvijo zakona o drugem tiru aktivirala pogodbo z izvajalcem, in gradnja dostopnih cest bi se lahko začela, so dodali na ministrstvu.

Sa. J.