Prodanih 65 odstotkov državnega deleža v NLB-ju

Družba Wood & Company ni izvedla stabilizacije

13. december 2018 ob 18:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družba Wood & Company je v celoti izvedla opcijo presežne dodelitve delnic NLB-ja, kar pomeni, da je država prodala 65 odstotkov delnic banke. Stabilizacije niso izvedli, so sporočili iz Wood & Company prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Država je v postopku IPO-ja prodala 59,1 odstotka delnic NLB-ja in iztržila nekaj manj kot 609 milijonov evrov. Ob uveljavitvi posebne stabilizacijske opcije pa je delež narasel na 65 odstotkov, izkupiček za državo pa na 669,5 milijona evrov. Slovenski državni holding (SDH) je namreč uveljavil opcijo presežne dodelitve in dal na voljo dodatnih 1.181.819 delnic NLB-ja. Pri tem gre za stabilizacijski mehanizem, ki naj bi bil neuradno zahteva velikih mednarodnih vlagateljev.

Gre za to, da sta stabilizacijska organizatorja, Citigroup in Wood & Company, te dodatne izdane delnice zadržala na posebnem fiduciarnem računu in nato v 30 dneh od uvrstitve delnic na borzo lahko sklepala posle za stabiliziranje cene. Kot so danes sporočili iz Wood & Company, v tem okviru niso sklenili nobenega posla.

Delnice NLB-ja so današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenile pri vrednosti 58 evrov.

L. L.