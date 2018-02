Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Kompleks sestavljajo poslovne in proizvodne stavbe, ki skupaj presegajo površino 20.000 kvadratnih metrov Foto: BoBo Pekov kompleks v Tržiču se prodaja kot zadnje večje premoženje nekdanje obutvene industrije, ki je v stečaju že od januarja 2016. Foto: BoBo Dodaj v

Prodaja Pekovega kompleksa kljub dobri kondiciji na dražbi neuspešna

6. februar 2018 ob 14:49

Tržič - MMC RTV SLO, STA

Na dražbi Pekovega kompleksa ni bilo nobenega dražitelja. Izklicna cena je bila več kot dva milijona evrov, zainteresirani kupci verjetno čakajo na znižanje cene na prihodnji dražbi.

Zanimanje za kompleks naj bi torej obstajalo, kot potencialne kupce se med drugim omenja tudi skupina tržiških podjetnikov, ki bi Peko kupili s skupnimi močmi. Kljub neuspešni dražbi je župan Tržiča Borut Sajovic izrazil zadovoljstvo nad zanimanjem za nakup Pekove infrastrukture. "Kot občina pričakujemo, da še letos velik del prostorov Peka najde prave lastnike, ljudi, ki bodo tam znali delati in poslovati," je še dodal Sajovic, ki je vse dejavnosti označil kot dobrodošle, čeprav še vedno verjame tudi v proizvodnjo čevljev.

Dražitelji zdaj čakajo naslednjo dražbo, ki najverjetneje ne bo organizirana pred pomladjo, saj je predtem treba pridobiti še soglasja upniškega odbora in ločitvenih upnikov.

V Tržiču se trudijo za obnovo gospodarske dejavnosti v občini. Še ta mesec naj bi svetniki na seji potrdili pravilnik o spodbudah in pomoči gospodarstvu. Občina želi tako pomagati podjetnikom, ki se bodo naselili v praznih in opuščenih prostorih. Hkrati bo podjetnikom oprostila del komunalnega prispevka, pred kratkim je izšel tudi katalog širših poslovnih priložnosti.



Pekov kompleks v dobri kondiciji

Po nakupu bo kompleks mogoče uporabljati takoj, saj so razmere dobre in primerne za delo. Zdaj Pekove prostore najemajo tržiški podjetniki, nekateri jih uporabljajo za skladiščenje, drugi v njem razvijajo obrti, kot sta izdelava čevljev in tapetništvo. Proizvodnje čevljev višjega cenovnega razreda, ki jo je v prostorih Peka nekaj časa načrtovala Alya Viryent, po odpovedi najema očitno ne bo.

Stečajna upraviteljica Tadeja Tamše, ki danes ni dajala izjav, je prodajo kompleksa oblikovala v dveh namenskih sklopih. Prvi sklop obsega staro proizvodno stavbo, glavno stavbo in staro mizarsko delavnico ter pripadajočo opremo. Njegova izklicna cena na prvi dražbi je bila 1,5 milijona evrov. V drugem sklopu, ocenjenem na pol milijona evrov, so ostale proizvodne stavbe s pripadajočimi zemljišči, ki jih kot najemnik uporablja nekdanje Pekovo hčerinsko podjetje PGP Inde. Skupna tržna vrednost celotnega obsežnega, a starega kompleksa je ocenjena na 2,3 milijona evrov, likvidacijska vrednost pa na 1,6 milijona evrov.

