Prodaja RTC Krvavec spet odložena

7. februar 2018 ob 11:00,

zadnji poseg: 7. februar 2018 ob 12:24

Cerklje na Gorenjskem - MMC RTV SLO, STA

Kupnino za RTC Krvavec je Zreški Unior pričakoval v torek. Ker je ni bilo, sta s kupcem nov rok določila v aprilu.

Zreški Unior in Alpska investicijska družba (AID), katere lastnik je družba Infohip, njen zakoniti zastopnik pa kranjski podjetnik Janez Janša, sta v torek sklenila nov aneks, s katerim se rok za izpolnitev vseh pogojev za izpolnitev posla podaljša do 16. aprila.

Vodstvo družbe RTC Krvavec pa je zaradi prodaje smučišča AID-ju zaskrbljeno. Kot so zapisali pred dnevi, je iz podatkov finančne uprave razvidno, da je podjetje Infohip v dolgovih v vrednosti med pol milijona in milijonom evrov. Poleg tega naj bi imel Janša po podatkih iz 30. januarja na dveh parcelah vpisane zaznambe na podlagi sklepov o izvršbi. Zato se vodstvo RTC-ja boji, da družba po prodaji ne bo dosegala pozitivnega poslovanja, "kaj šele rasti in razvoja".

Na drugi strani nakup smučišča AID-ju s kreditom omogoča Banka Intesa Sanpaolo. V kreditni pogodbi se AID zavezuje, da bo v korist banke zastavila vrednostne papirje RTC Krvavec. Hkrati so v družbi RTC Kravec za ta kredit zastavili tudi svoje premičnine in nepremičnine, zato se sprašujejo, ali bodo vsaj delno financirali tudi nakup delnic.

AID miri, da ima finančna sredstva in obljublja napredek

Janša in Uniorjeva uprava pa sta ob podaljšanju roka zagotovila, da Alpska investicijska družba v celoti razpolaga s finančnimi sredstvi za nakup delnic. Ob enem sta zagotovila, da za nakupni kredit ne bo zastavljeno premoženje RTC Krvavec. Tako kupec AID, ki je v lasti Infohiopa, in prodajalec Unior zatrjujeta, da so drugačna namigovanja v javnosti neutemeljena, skrbi zaposlenih pa odveč.

Janez Janša trenutnemu upravljavcu RTC Krvavec obljublja, da bo z skrbnim gospodarjenjem omogočil napredek, ohranil delovna mesta ter pripomogel k razvoju regije in turistični prepoznavnosti celotne Slovenije.

