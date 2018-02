Prodane skoraj vse nepremičnine nekdanje Mure

Ostal le še drobec

3. februar 2018 ob 15:45

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Stečajna upravitelja Mure in Aha Mure sta prodala skoraj vse nepremičnine nekdanje velike Mure. Neprodani so ostali le upravna stavba, pisarniška stavba nekdanje Mure EHM in dve zelenici z lopo ter parkirišče.

Stečajni upravitelj Aha Mure Stevo Radovanović je nazadnje za dva milijona evrov prodal Aha Muro kot poslovno celoto celjskemu Inposu, po odštetju stroškov je z 1,4 milijona evrov poplačal štiri upnike. Družbo Ledava, ki je odkupila terjatve banke NLB z 1,1 milijona evrov, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z 236.000 evrov, finančno upravo s 55.000 evrov, FMC sistemski integrator pa je dobil 1.300 evrov.

Radovanović je pojasnil, da so od premoženja ostala le še parkirišča zunaj kompleksa in nekaj ostankov oziroma manjvrednega blaga.

"Stečajni postopek bi lahko končali do konca leta, vendar ga najverjetneje ne bomo zaradi pravdnih postopkov, ki še potekajo," pravi Radovanović. Najpomembnejši med njimi je spor z bankami, ki jim stečajni upravitelj ni priznal ločitvene pravice, pri čemer mu je na prvi stopnji sodišče pritrdilo, višje sodišče pa je sodbo razveljavilo in se bo postopek začel znova.

Težave zaradi sončne elektrarne

Inpos pa je kmalu po nakupu naletel na težave zaradi objektov, ki bi jih moral obnoviti, predvsem strehe. Ker je na njih sončna elektrarna, jih bremeni stavbna pravica, ki jo je za elektrarno v korist podjetij Interenergo in Galaksija ustanovila nekdanja lastnica Aha Mure Mojca Lukančič. Pogodba je namreč podpisana za 25 let, najemnino za deset let pa so nekdanjim lastnikom že plačali.

Lastnik Inposa Ivan Pfajfar je pojasnil, da mora vsa vzdrževalna dela na strehi opraviti lastnik objekta in da "lahko lastnika elektrarne zahtevata nadomestilo za vse, saj so pogodbe zelo slabo napisane". Objekti, ki so bili grajeni za tekstilno industrijo, so zelo nizki in praktično neuporabni za druge dejavnosti ali skladišča. Zato jih bodo morali ali nadgraditi ali pa porušiti in zgraditi nove.

Z Dušanom Gombocem, lastnikom Aruma, ki je že najemnik prostorov, je Pfajfar sklenil najemno pogodbo za nedoločen čas po ceni evro za kvadratni meter, do konca meseca pa bo Gomboc plačal kupnino za stroje, ki jih ima v najemu.

Poslovno celoto Aha Mure sta leta 2011 kupila Mojca Lukančič in Nigel Buxton za 10 milijonov evrov.

Poplačujejo se ločitveni upniki

Stečajni upravitelj delniške družbe Mura Marko Zaman je prodajal vse premoženje razen upravne stavbe. Prodati mu je uspelo nekdanji obrat perila oziroma CMT, za milijon evrov ga je odkupila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Murino premoženje je bilo v svežnju slabih terjatev preneseno na DUTB, vendar to še ne pomeni popolnega razpolaganja tega premoženja, ker se po prodaji tega premoženja v sorazmernih deležih poplačujejo preostali ločitveni upniki.

Ker pa so se DUTB-ju pri kupnini odbili stroški v času stečajnega postopka, večino predstavlja nadomestilo za stavbno zemljišče, bo stečajnemu upravitelju od ponujene milijonske kupnine plačala okoli 650.000 evrov kupnine.

DUTB bo nepremičnino pripravil na prodajo in jo ponudil na trgu. V proizvodni dvorani je najemnica družba Boxmark iz Kidričevega in zaposluje okoli 190 ljudi, prostore pa želijo najemati še naprej.

Soboško podjetje Miniplast, ki je bilo najemnik telovadnice, modelarnice, metraže in trgovino, je te nepremičnine kupilo za 235.000 evrov, kupnino pa mora plačati do sredine februarja.

Miniplast izdeluje plastično embalažo, po navedbah lastnika Boštjana Poredoša bodo vse objekte prenovili še letos in v telovadnico preselili proizvodnjo. Industrijski prodajalni bodo še naprej oddajali zdajšnjima najemnicama, družbi Arum in Aha Muri v stečaju.

Zadnja prodaja nepremičnin je potekala več mesecev, stečajni upravitelj Zaman je ponudnike zaradi precejšnjega zanimanja trikrat pozval k višanju ponujenih cen, vendar je od začetnih sedmih interesentov za posamezne nepremičnine ostal le Inpos in dal ponudbo za vse nepremičnine, vendar je pozneje od ponudbe odstopil, tako da sta ostala le dva kupca. Zadnja stanovanja iz Murine stečajne mase je Zaman prodal lani.

T. H.