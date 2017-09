Proračun avgusta z milijonskim presežkom, lani s skoraj 75-milijonskim

Avgusta smo počrpali 1,8 milijona evrov evropskih sredstev

18. september 2017 ob 11:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni proračun je imel avgusta presežek v višini enega milijona evrov, v prvih osmih mesecih letošnjega leta skupaj pa je državni proračun imel 105 milijonov evrov primanjkljaja.

Prihodkov je bilo za 665,9 milijona evrov, kar je 86,7 milijona evrov manj kot avgusta lani, odhodkov pa je bilo za 664,9 milijona evrov oziroma za 12,8 milijona evrov manj. Presežek v lanskem avgustu je znašal 74,8 milijona evrov.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so avgusta skupaj dosegli 615,1 milijona evrov, kar je 12 milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog nižje realizacije je v za 51,9 milijona evrov nižjih prilivih iz naslova trošarin. To je predvsem posledica tedanjega zakona o trošarinah, saj se je lani del trošarin iz julija vplačal avgusta, so pojasnili na finančnem ministrstvu.

Realizacija dohodnine je bila skladna s pričakovanji, in sicer v višini 88,2 milijona evrov. Dinamika prihodkov iz naslova davka na dodano vrednost (DDV) pa je bila letos ugodnejša, saj so bili glede na lanski avgust višji za 58,3 milijona evrov in so dosegli 286,4 milijona evrov.

Avgusta smo počrpali 1,8 milijona evrov evropskih sredstev, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala 1,6 milijona evrov.

Manj odhodkov kot lani

Odhodkov je bilo avgusta za 12,8 milijona evrov manj kot avgusta lani, v primerjavi s preteklim mesecem pa jih je bilo manj za 143,3 milijona evrov. Največje spremembe v absolutnem obsegu izplačil glede na lanski avgust so bile pri izplačilih drugih domačih transferjev. Ti so bili predvsem zaradi nižje dodatne obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije nižji za 14,3 milijona evrov.

Skupni prihodki državnega proračuna so v osmih mesecih skupaj dosegli 5,9 milijarde evrov, kar je 388,6 milijona evrov oziroma 7,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dosegli so 66,2 odstotka predvidenih celoletnih prihodkov. Davčni prihodki so v osmih mesecih skupaj dosegli 5,1 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za sedem odstotkov oziroma 329,6 milijona evrov.

Odhodki so v obdobju od januarja do avgusta skupaj dosegli šest milijard evrov, kar je 34,4 milijona evrov oziroma 0,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. To pomeni 62,6-odstotno realizacijo načrtovanih odhodkov v sprejetem proračunu za leto 2017. Največje znižanje odhodkov od januarja do avgusta v primerjavi z enakim obdobjem lani je bilo pri plačilih obresti v tujino, in sicer za 61,4 milijona evrov, vendar so se hkrati povečala plačila domačih obresti za 51 milijonov evrov. Skupaj so plačila obresti v tem obdobju znašala 768,4 milijona evrov.

Do porasta odhodkov je letos do konca avgusta v primerjavi z enakim obdobjem lani poleg plačil domačih obresti prišlo še pri izdatkih za blago in storitve za 25,2 milijona evrov, plačah in prispevkih za skupaj 26,8 milijona evrov ter nakupu in gradnji osnovnih sredstev za 23,2 milijona evrov.

T. K. B.