Protest v podporo sindikalistu Luke Koper

Zaostrovanje v pristanišču

30. januar 2018 ob 08:21,

zadnji poseg: 30. januar 2018 ob 18:09

Civilna fronta Vstala Primorska, vstani Slovenija je pred Luko Koper organizirala protestni shod v podporo sindikalistu Mladenu Jovičiču. Protesta se je udeležilo med 500 in tisoč ljudi.

Na shodu se je zvrstilo več govorcev, ki so poudarili, da gre pri odpovedi zaposlitve sindikalistu Mladenu Jovičiču za napad na delavce in sindikaliste, je poročala novinarka TV Slovenija Sabina Francek Ivovič. Prav tako so govorci nasprotovali plenjenju Luke, saj ocenjujejo, da država namerava Luko Koper razkosati in prodati tujcem.

Nova uprava Luke Koper pod vodstvom Dimitrija Zadela je namreč v začetku prejšnjega tedna začela postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Mladenu Jovičiću, ki je bil kot žerjavovodja udeležen v delovni nesreči konec julija, v kateri je umrl delavec. Vodstvo družbe je v petek sicer sklenilo ustaviti postopke odpovedi pogodbe in namesto tega iti v sodno izpodbijanje zadnje Jovičićeve pogodbe o zaposlitvi. Kot je takrat pojasnil Zadel, pri postopkih zoper Jovičića ne gre za "nikakršen napad na sindikalno gibanje", Jovičić pa do preklica ostaja zaposlen v Luki in mu bo tudi omogočeno sindikalno delovanje.

A protestniki menijo, da gre pri Jovičiću prav za napad na sindikalno delovanje. Protesta so se tako udeležili tudi predstavniki drugih sindikatov. Tako je predstavnica sindikata poštnih delavcev Dijana Kos izpostavila vzorec odpuščanj sindikalistov v drugih podjetjih, od Pošte Slovenije do Arrive in sklenila, da ne gre za naključje, ampak za vzorec z namenom dolgoročne prekarizacije delavstva. Kot je dodala, bi morale "odleteti vse uprave, ki ne rešujejo problema prekarizacije, in morala bi odleteti vlada, ki vse to dopušča".



Slosar: Strah nas je novih delovnih nezgod

Na shodu je bil prisoten tudi predsednik sveta delavcev Luke Koper Mirko Slosar, ki je ob robu shoda ocenil, da gre za odziv na "odkrit napad na delavsko gibanje v Luki Koper". Po njegovih besedah z upravo sicer potekajo "intenzivni pogovori, da se reši nastali položaj in jaz verjamem in upam, da bomo prišli do nekih skupnih zaključkov čim prej in da se poslovanje Luke Koper in delo vrneta v normalno stanje". Znano je namreč, da žerjavisti od konca prejšnjega tedna počasneje delajo, zaradi česar so v minulih dneh že nastale zamude.

Slosar je pri tem poudaril, da žerjavisti trenutno presegajo norme in da delo poteka v skladu z notranjimi predpisi in določbami iz varstva pri delu. "Pazi se bolj, kot se pri hitenju lahko," je navedel in dodal, da je žerjaviste še vedno strah morebitnih delovnih nezgod.

V Delavski svetovalnici, kjer že dalj časa opozarjajo na slab položaj delavcev IPS, ki dela v Luki Koper opravljajo preko drugih podjetij, t. i. "luških gazd", pa so pred shodom na predsednika sveta delavcev Slosarja naslovili javno pismo, v katerem ga pozivajo, da sindikalno moč usmeri k zagotavljanju enake ravni varnosti in zdravja pri delu za vse delavce Luke Koper in ne zgolj neposredno zaposlene. V Delavski svetovalnici opozarjajo, da so poškodbe pri IPS-ih, ki opravljajo pretirano količino nadurnega dela tudi precej pogostejše, kar je predvsem posledica samega "poslovnega modela IPS."

Pred letom in pol nekaj tisoč ljudi

Civilna fronta je podoben množičen protest organizirala že pred poldrugim letom ob poskusih zamenjave tedanjih luških nadzornikov, kar bi odprlo vrata zamenjavi tedanje uprave pod vodstvom Dragomirja Matića. Takrat se je na shodu zbralo nekaj tisoč ljudi, tudi zaradi pritiska javnosti pa je Slovenski državni holding (SDH) nato umaknil predlog o zamenjavi članov nadzornega sveta, tedanji predsednik uprave SDH-ja Marko Jazbec pa je odstopil s položaja.

