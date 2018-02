Prve pravnomočne obsodbe NLB-ja v primeru hrvaških varčevalcev

15. februar 2018 ob 20:09

NLB se po neuradnih informacijah sooča s prvimi pravnomočnimi sodbami v primeru t. i. prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke. Na banki in finančnem ministrstvu naj bi posledično zavladala precejšnja panika.



Potem ko sta že pred časom postali pravnomočni dve sodbi, ena v korist hrvaške banke in ena v korist NLB-ja, je slovenska banka v zadnjih treh mesecih izgubila še dve precej zajetnejši tožbi in po naših informacijah hrvaški banki tudi že izplačala precej zajeten znesek. Kakršno koli uradno informacijo o izgubljenih tožbah je bilo za zdaj nemogoče pridobiti. Vsa prizadevanja dobiti potrditev, da je bil NLB prisiljen plačati novembra lani izgubljeno sodbo, so tako naletela na molk tako banke kot finančnega ministrstva.

Vse, kar vemo, so informacije iz neuradnih, a zanesljivih virov. Že pred časom sta pravnomočni postali dve tožbi, ena v korist hrvaške, druga v korist slovenske banke. V obeh primerih je šlo za manjša zneska, nekaj sto evrov. Sredi novembra lani pa je NLB izgubil precej zajetnejšo tožbo. S finančnega ministrstva so takrat sporočili, da je postala pravnomočna sodba, v kateri je zagrebško županijsko sodišče presodilo, da mora NLB hrvaški banki plačati 492.000 evrov skupaj z obrestmi in stroški od prvega januarja 1992 dalje, kar bi lahko naneslo tudi trikratnik omenjenega zneska. Ta znesek naj bi po naših neuradnih informacijah že romal na račun hrvaške banke, NLB pa naj bi v zadnjih treh mesecih izgubil še eno tožbo, težko okoli 200.000 evrov.

Vlada išče načine za zaščito NLB-ja

Ker postopki pred hrvaškimi sodišči kljub memorandumu z Mokric neovirano potekajo naprej, je pričakovati, da bodo sledile še nove pravnomočne in posledično tudi prisilno izvršljive sodbe, zato naj bi na banki in finančnem ministrstvu zavladala precejšnja panika. Potem ko je lani propadla ideja državnega poroštva za grozeče tožbe, vlada zdaj intenzivno išče model, kako zaščititi NLB, ki bi bil sprejemljiv tudi za koalicijo.

Za zdaj rešitve še ni, a če se bo pojavila, bi to posledično lahko dvignilo tudi pričakovanja glede višine kupnine ob morebitni prodaji NLB-ja.

